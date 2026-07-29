Reggio: stasera presentazione volume “VARANASI – Città Sacra” di Giuseppe Vizzari, Città del Sole Edizioni

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro San Giorgio della stessa chiesa, presentano il volume “VARANASI – Città Sacra” di Giuseppe Vizzari, Città Del Sole Edizioni. Dopo i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio, Tempio della Vittoria, coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Relazioneranno: Ghislain Mayaud, già docente all’Accademia di Belle Arti, di Reggio Calabria, pittore, poeta e critico d’Arte; Mimma Mollica, docente di Filosofia; Filippo Sorgonà, giornalista. Conclude gli interventi
Giuseppe Vizzari, fotografo, già Cancelliere presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il reportage si concentra sull’aspetto profondamente reale e umano della città, lontano dalle immagini stereotipate o eccessivamente filtrate dell’era digitale. L’obiettivo di Vizzari segue il percorso dei pellegrini induisti attraverso i celebri ghats (le scalinate di pietra che scendono verso il fiume): Le immersioni purificatrici nell’acqua sacra; i colori e le atmosfere lungo la riva del fiume; le pire perennemente ardenti destinate alla cremazione, catturando la sacralità del passaggio finale per la cultura induista.