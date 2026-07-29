La Notte Azzurra: tre serate di festa a Montauro tra sapori e colori

Tutto pronto per La Notte Azzurra, l’attesissimo evento che animerà il lungomare di Montauro dal 31 luglio al 2 agosto. Tre serate dedicate al buon cibo, alla musica dal vivo e alla comicità, per celebrare il territorio e il pescato locale in un’atmosfera di festa.

Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione, giovedì 31 luglio, sarà la presentatrice Maria Teresa Rotundo, che darà il via alla prima serata. A seguire, spazio alla comicità di Tonino Pironaci e alla musica della band I Migliori Anni, guidata da Tonino Trapasso, con un coinvolgente viaggio tra i grandi successi della musica italiana.

Venerdì 1° agosto, la conduzione della serata sarà affidata a Tonino Trapasso, che accompagnerà il pubblico tra i diversi momenti dello spettacolo. Sul palco salirà il noto comico catanzarese Piero Procopio, seguito dall’energia e dalla musica degli Zuzza Dance.

A chiudere la manifestazione, sabato 2 agosto, ancora Tonino Trapasso condurrà l’ultima serata dell’evento. Il pubblico potrà assistere all’esibizione del duo Rino e Giulio, prima del gran finale con la tribute band dei Pink Floyd, che porterà sul lungomare di Montauro le atmosfere e i grandi classici della storica band britannica.

Tre appuntamenti da non perdere per vivere Montauro sotto una luce azzurra, tra sapori autentici, spettacoli dal vivo e tanta buona musica.