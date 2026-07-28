Indice di Sportività 2026: Catanzaro svetta sul podio nazionale per la Formazione

L’edizione 2026 dell’Indice di Sportività, la classifica annuale elaborata da PTS Sport su 107 province italiane e pubblicata dal Sole 24 Ore, restituisce una fotografia complessa del sistema sportivo del Mezzogiorno ma mette al contempo in netta evidenza la leadership della provincia di Catanzaro in ambito regionale; posizione che, in più, ne certifica l’eccellenza in ambito nazionale.

“Essere la prima provincia della nostra regione – dichiara l’assessore allo sport Antonio Battaglia – è una conferma importante, ma ciò che ci riempie di orgoglio è il secondo posto nazionale nella formazione sportiva perché dimostra che nel nostro territorio ci sono intelligenze, competenze e passione capaci di competere ai massimi livelli italiani”.

Nella classifica de Sole 24 Ore il dato di maggior prestigio e valore prospettico per Catanzaro emerge in effetti dall’indicatore specifico dedicato alla Formazione per lo Sport, dove il nostro territorio conquista uno straordinario 2° posto assoluto in Italia con un punteggio di 975,8 punti, posizionandosi subito dietro Campobasso e precedendo realtà di grande tradizione come Pisa, Pavia e Rimini. Il parametro misura la qualità e la presenza di percorsi universitari, master, corsi ITS e licei ad indirizzo sportivo. Anche nella graduatoria generale, il territorio di Catanzaro fa bella figura confermandosi il migliore della Calabria all’86° posto nazionale con 131,9 punti e staccando le altre province calabresi (Reggio Calabria 93ª a 116,4; Cosenza 97ª a 103,6; Vibo Valentia 103ª a 82,0; Crotone 105ª a 80,0).

L’Amministrazione Comunale proseguirà con determinazione lavorando in stretta sinergia con il CONI, l’Università Magna Graecia, il mondo della scuola e le tante società sportive del territorio, affinché le competenze formative sostengano in maniera costante la crescita dello sport catanzarese.