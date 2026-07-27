“Mare Dentro” parte da Crotone: Mavisu ambasciatrice di inclusione, sostenibilità e Calabria Straordinaria

È partito nei giorni scorsi dal Porto di Crotone il progetto MARE DENTRO con il tour esperienziale di Mavisu, l’imbarcazione confiscata ai trafficanti di esseri umani e divenuta icona e ambasciatrice regionale di inclusione e solidarietà, insieme alla promozione della sostenibilità ambientale e della fruibilità turistico-responsabile delle aree protette e della biodiversità della Calabria Straordinaria.

Dopo l’approdo in porto ed il brindisi in barca del direttore generale dei Parchi Raffaele Greco, assieme alle istituzioni locali e del territorio, alle associazioni, alla Capitaneria di Porto ed all’Autorità Portuale ed ai tanti operatori dei media, il talk condotto dal comunicatore Lenin Montesanto con esperti, partner e la degustazione identitaria di pesce azzurro in piazza, con lo show cooking, condotto da Roberto Cannizzaro, a cura dello chef Luciano Algieri, tra le emozioni del vino calabrese delle Cantine Zito e dell’acqua Fabrizia, la disponibilità del ristorante Porto Vecchio e musica di qualità.

Davvero una bella serata di contenuti, suggestioni e prospettive raccontando la Calabria, come montagna in mezzo al mare.

Prossima tappa (la seconda del progetto e del tour) mercoledì 29 a Catanzaro, sempre in sinergia con Lega Navale, Conservatorio di Vibo Valenzia, UNPLI Calabria e la rete dei diving calabresi.