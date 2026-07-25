Giovanni Segreti Bruno protagonista dell’apertura del concerto di Enzo Avitabile al Festival delle Invasioni di Cosenza

È un’estate decisiva per Giovanni Segreti Bruno, protagonista di una stagione che segna un nuovo importante capitolo della sua crescita artistica. Dopo la vittoria del Premio Amnesty International Italia Emergenti 2025, il cantautore calabrese continua a raccogliere consensi e a conquistare spazi sempre più prestigiosi nel panorama musicale italiano. Il prossimo 27 luglio sarà lui ad aprire il concerto di Enzo Avitabile al Festival delle Invasioni di Cosenza, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale calabrese. Un’occasione speciale che lo vedrà presentare dal vivo i suoi brani davanti al pubblico di uno degli artisti più rappresentativi della world music internazionale. Sarà l’incontro tra due visioni musicali capaci di dialogare oltre le generazioni: una musica che affonda nelle radici popolari per raccontare il presente, superando confini geografici e culturali.

Per Giovanni Segreti Bruno si apre così una fase cruciale della carriera. Dopo il successo di “Notre Drame”, il cantautore torna con “Scacciapensieri”, il nuovo singolo prodotto da Joseba Label e The Saifam Group, con la direzione artistica di Gianni Testa. Il brano, scritto insieme a Luca Napolitano, che ne firma anche la produzione con Vinz Turner, rappresenta il manifesto di una nuova maturità artistica. In “Scacciapensieri” convivono il battito ancestrale della tarantella, il fascino delle sonorità mediterranee e la forza propulsiva dell’elettronica contemporanea. Al centro del racconto, una storia d’amore dal potere salvifico che diventa metafora di rinascita, appartenenza e trasformazione. La Calabria non è una semplice cornice narrativa: attraversa il brano, ne definisce il respiro, vive nella lingua, nelle immagini e nelle atmosfere sonore. Il patrimonio musicale del Sud si trasforma così in una proposta contemporanea capace di dialogare con il pubblico internazionale.

Ed è proprio questa forte identità a rendere particolarmente significativo l’appuntamento che lo vedrà protagonista prima di Enzo Avitabile. L’artista napoletano, accompagnato dalla travolgente energia dei Bottari, porterà a Cosenza il suo universo musicale fatto di contaminazioni tra tradizione popolare, soul, black music e spiritualità mediterranea: una cifra espressiva che da sempre mette al centro il dialogo tra culture, inclusione e condivisione. Lo stesso Avitabile ha annunciato sui social la tappa calabrese definendola «una festa della musica e della pace», sintetizzando lo spirito di un percorso fondato sull’incontro tra popoli e sulla capacità della musica di creare connessioni. La presenza di Giovanni Segreti Bruno all’interno della serata rappresenta così il riconoscimento di una traiettoria coerente, dove appartenenza territoriale, attenzione ai temi sociali e libertà creativa si incontrano in una proposta capace innovativa.

Prima dell’appuntamento cosentino, Giovanni Segreti Bruno tornerà a Rovigo sul palco della XXIX edizione di “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”, il festival che lo ha consacrato vincitore nel 2025. Sabato 25 luglio, sul main stage di Piazza Vittorio Emanuele II, presenterà “Scacciapensieri” insieme ai brani più rappresentativi del suo repertorio, in un concerto che conferma il legame tra la sua musica e i valori dei diritti umani promossi da Amnesty International.

Da Rovigo a Cosenza, Giovanni Segreti Bruno porta avanti una direzione musicale coerente e riconoscibile: partire dalle proprie radici per costruire un suono capace di guardare al mondo. La Calabria diventa così una sorgente creativa contemporanea, un patrimonio vivo che attraverso la sua musica trova nuove forme di espressione e nuovi modi di raccontarsi.