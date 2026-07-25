Lo chef calabrese Paolo Dodaro conquista la Cina: successo al festival gastronomico nel Qinghai

Si è conclusa con uno straordinario successo la tre giorni di eventi culinari e culturali che, dal 18 al 20 luglio, ha visto protagonista lo Star Chef Paolo Dodaro, membro dell’associazione Casa Calabria International e illustre ambasciatore della cucina calabrese e italiana nel mondo. L’iniziativa, nata da una visione condivisa con Simon (General Manager del Wanda Vista Xining) e sostenuta dal Governo del Qinghai, ha celebrato il profondo legame tra l’eccellenza enogastronomica mediterranea e i tesori dell’altopiano tibetano.

L’evento ha visto il patrocinio e il fondamentale sostegno dell’Ambasciata Italiana a Pechino, grazie all’impegno di Federico Antonelli, Direttore dell’Ufficio di Cultura, che ha confermato come il dialogo tra Italia e Cina possa prosperare attraverso i ponti culturali del cibo e del commercio.

Un ponte tra l’Appennino e l’Altopiano del Qinghai

Accompagnato dal proprio team e in sinergia con la brigata del Wanda Vista Xining (tra cui lo chef esecutivo Leo e Alex, Director F&B), lo chef Paolo Dodaro ha firmato un ricco programma: un buffet per centinaia di ospiti, una cena gourmet riservata agli ambasciatori e un esclusivo chef table.

Il menu ha saputo fondere magistralmente la tradizione calabrese con gli ingredienti tipici del Qinghai. Tra i piatti più apprezzati figurano i fusilli al tonno con ‘nduja piccante, le melanzane impannate, le polpette di carne alla calabrese e la pitta calabrese preparata con grano locale. Sapori mediterranei autentici che hanno sposato con eleganza elementi locali come la carne di yak, il burro al goji e le erbe dell’altopiano.

Il progetto ha aperto la strada a nuove e strategiche collaborazioni internazionali. Durante la manifestazione, lo chef Paolo Dodaro ha suggellato un’importante amicizia e partnership con Qi Chenglong, fondatore di Qinghai Qielala Information Technology Co., Ltd., attivo nelle regioni di Golog e Yushu. Insieme, i due partner stanno già esplorando nuove rotte commerciali per valorizzare e portare le eccellenze del Qinghai – dalla carne di yak all’orzo nero e ai funghi delle nevi – direttamente sui mercati italiani ed europei.

Forte del successo ottenuto e attualmente impegnato in una nuova missione in Tibet per sviluppare nuovi progetti, Paolo Dodaro – in qualità di membro di Casa Calabria International e fiero ambasciatore della nostra tradizione – continua a confermarsi punto di riferimento globale per la promozione del made in Italy e dell’eccellenza calabrese oltre ogni confine.