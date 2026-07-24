Siderno (RC), Claudio Cordova presenta il romanzo “I padroni della ‘ndrangheta”: ospite la pm Sara Amerio

«Una saga magnetica, che segue l’ascesa dei nuovi padroni della Calabria. Una lettura intensa e nerissima per capire come la ‘ndrangheta si sia trasformata in una multinazionale del crimine». Il Venerdì di Repubblica, nell’edizione uscita venerdì 24 luglio, recensisce così “I padroni della ‘ndrangheta. Malacarne. Una saga criminale” (2026, Newton Compton Editori), primo romanzo del saggista e giornalista d’inchiesta Claudio Cordova che sarà presentato, in anteprima assoluta nella Riviera dei Gelsomini, mercoledì 29 luglio alle ore 21 nella Villa Comunale di Siderno.

Dopo i saluti del Sindaco Mariateresa Fragomeni e dell’assessore alla Cultura Francesca Lopresti, Gianluca Albanese dialogherà con l’autore, che dopo aver dato alle stampe numerosi saggi d’inchiesta sul fenomeno criminale e sui suoi intrecci con altri poteri occulti, si cimenta in una avventura narrativa in cui la realtà supera l’immaginazione, ripercorrendo, di fatto, oltre mezzo secolo di storia criminale della nostra regione, dal summit di Montalto, alla Rivolta dei “Boia chi molla”; dalla stagione dei sequestri ai legami coi narcos sudamericani; dalla strage di Duisburg a quella di piazza Mercato.

L’evento sarà arricchito dalla presenza del Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria Sara Amerio, impegnata quotidianamente nel contrasto alla criminalità organizzata, che saprà dare il proprio prezioso contributo, nell’ottica dell’impegno condiviso per la lotta a ogni forma di mafia, da condurre anche sul piano culturale.

L’evento rientra nel progetto “Siderno. I Mondi Possibili della Lettura” – CUP I19I24001300001 finanziato dal Cepell dopo che la Città di Siderno è stata insignita, per il secondo triennio consecutivo, del titolo di “Città che legge”.