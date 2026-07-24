Lamezia Terme, dal 28 al 31 luglio torna la rassegna culturale “Al Vaglio”

Dal 28 al 31 luglio 2026 torna Al Vaglio. La quinta edizione della rassegna culturale ideata e realizzata dalla omonima associazione di promozione sociale si svolgerà, come di consueto, nell’incantevole cornice dell’Atrio Verdi, nel centro storico di Lamezia Terme Sambiase.

La manifestazione si conferma una delle espressioni culturali più significative nate nel centro storico di Sambiase, costituendo attività cruciale, e coi suoi obiettivi pienamente coerente, del più ampio progetto “Rivivere Sambiase – Sentieri d’arte e cultura nel centro storico”.

Ecco il programma di Al Vaglio 2026, curato dal direttore artistico della manifestazione Antonio Pagliuso.

Gli ospiti della quinta edizione di Al Vaglio

La rassegna partirà martedì 28 luglio. Alle ore 21 all’Atrio Verdi protagonisti saranno Francesco Musolino, scrittore, giornalista e podcaster, e il suo nuovo libro “Rosso Panarea”. Nel noir mediterraneo edito da qualche settimana per i tipi di e/o, l’autore – firma di “Libero”, “La Stampa”, “L’Espresso” e “Gazzetta del Sud” – ci porta a Panarea, la più mondana delle Isole Eolie, a seguire un nuovo complicato caso per l’ispettore Giorgio Garbo.

Nelle pagine dell’opera, Musolino intreccia elementi dell’indagine classica del giallo italiano ai fatti di cronaca del nostro tempo, immergendosi nella palude delle sottoculture misogine del dark web e riflettendo sul ruolo dei media nella spettacolarizzazione delle vicende di nera. Il tutto, con lo sfondo mitico e seducente dell’arcipelago eoliano. Ad analizzare il romanzo assieme all’autore sarà Antonio Pagliuso.

Cinema al Vaglio, proiezione gratuita di “Nuovo Cinema Paradiso”

Il grande cinema approda al Vaglio mercoledì 29 luglio, sempre alle ore 21. Nel centro storico di Lamezia Terme Sambiase si svolgerà una serata unica, in collaborazione fra la associazione Al Vaglio e Music Art Service, con la proiezione, all’aperto e gratuita, di “Nuovo Cinema Paradiso” (Italia, 1988). Il celebre film diretto da Giuseppe Tornatore – vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e del Premio Oscar e del Golden Globe come miglior film straniero – rappresenta una delle più intense narrazioni cinematografiche dedicate al rapporto tra memoria, comunità e identità dei luoghi.

Giovedì 30 luglio, ore 21, al Vaglio arriverà l’esordio letterario di Rosy Demarco, insegnante di scuola dell’infanzia e autrice di recensioni pubblicate sull’inserto culturale del “Quotidiano del Sud”, “Mimì. L’altra voce dell’Italia”.

“Il dolore degli altri” (uscito in questi giorni per Castelvecchi), si presenta come un romanzo psicologico, lucido e spietato, permeato da un costante senso di allarme emotivo, dove amore e controllo si confondono fino a diventare indistinguibili.

Demarco dialogherà con Sabrina Pugliese e Emanuela Stella, autrici e organizzatrici di eventi culturali, mentre le letture di estratti del romanzo saranno affidate a una interprete d’eccezione, l’attrice Annalisa Insardà, da qualche settimana protagonista di “Fortunata di Dio”, l’opera teatrale – scritta e prodotta da Ruggero Pegna con la regia di Andrea Ortis – ispirata alla vita di Natuzza Evolo.

Venerdì 31 luglio, ore 21, un saggio chiuderà la quinta edizione de Al Vaglio. Ritornerà all’Atrio Verdi Luigi Tassoni, già ospite della manifestazione nell’estate del 2023. In questa occasione il semiologo e professore emerito di Letteratura italiana e di Semiotica all’Università di Pécs, in Ungheria, presenterà “Gli infiniti di Lorenzo Calogero” (edito Lyriks), un volume che raccoglie oltre quarant’anni di lavoro e ricerca dell’autore su Lorenzo Calogero. Un approccio all’opera del “poeta nascosto” intrecciato con lo studio approfondito della grande poesia europea e americana e della poesia italiana contemporanea. “Gli infiniti di Lorenzo Calogero” è una lettura a tutto campo della poesia, edita e inedita, di uno dei maggiori poeti del Novecento.

Tassoni converserà con Salvatore Giuseppe Di Spena, poeta, studioso, relatore in diversi convegni sulla poesia e membro della Cabina delle Visioni Culturali della Regione Calabria. A impreziosire la conversazione gli interventi di Nino Cannatà, regista, scenografo e editore, fondatore della casa editrice Lyriks e direttore della Festa della Poesia “Lorenzo Calogero” di Melicuccà.

Al Vaglio e Trame per la mostra a fumetti “E lui che mi sorride…”

Tutti i giorni della rassegna, dalle ore 19 alle 21, sarà visitabile, presso l’Ecomuseo Luogo della Memoria in Corso Vittorio Emanuele, la mostra a fumetti “E lui che mi sorride…”, dedicata a Giancarlo Siani, giornalista de “Il Mattino” ucciso dalla camorra nel 1985, un progetto di Fondazione Trame, Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria Museo Archeologico Lametino e daSud Media Civico, ideato da Round Robin Editrice, con i disegni di Emilio Lecce e i testi di Alessandro Di Virgilio. Inaugurata in occasione di Trame.15, la mostra segna l’avvio di un percorso di co-progettazione fra Al Vaglio e Trame.

La quinta edizione di Al Vaglio è organizzata dall’Associazione Al Vaglio con partner Baleno e Intendo e il patrocinio gratuito del Comune della città di Lamezia Terme. Partner culturali sono Glicine rivista, Compagnia Teatrale Vacantusi, Music Art Service, Ubik Librerie e LameziaTerme.it.

Il progetto è co-finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3.