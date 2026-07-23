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Sport e Periferia, Crosia tra i comuni più virtuosi

Un risultato che rafforza le prospettive di sviluppo dell’impiantistica sportiva cittadina e conferma la capacità del Comune di programmare interventi strategici. Crosia si è infatti classificata al secondo posto nella graduatoria provvisoria del bando ministeriale “Sport e Periferia”, grazie al progetto candidato per la realizzazione del nuovo campo sportivo comunale.

Si tratta di un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e dagli uffici tecnici nella predisposizione della proposta progettuale, premiando un percorso fondato su pianificazione, competenza e attenzione alle opportunità offerte dai programmi di finanziamento nazionali.

L’esito della graduatoria provvisoria rappresenta un passaggio di particolare importanza in vista della pubblicazione di quella definitiva, dalla quale potrebbe arrivare il via libera al finanziamento dell’opera. L’obiettivo è quello di dotare la città di un impianto moderno, sicuro e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze delle società sportive, dei giovani e dell’intera comunità.

Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco Maria Teresa Aiello, che sottolinea il significato del risultato ottenuto.

“Il secondo posto nella graduatoria provvisoria del bando ‘Sport e Periferia’ rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro portato avanti in questi anni. È la conferma che una programmazione seria e una progettazione di qualità consentono ai Comuni di competere con successo e di ottenere risultati concreti. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto prioritario investire in un’infrastruttura sportiva capace di offrire nuove opportunità ai giovani, alle associazioni e a tutta la cittadinanza. Attendiamo con fiducia la graduatoria definitiva, convinti che questo progetto possa rappresentare un investimento strategico per il futuro di Crosia.”

Sulla rilevanza del percorso progettuale interviene anche l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Pedace.

“Essere tra i primi Comuni in una graduatoria ministeriale è motivo di soddisfazione, ma soprattutto testimonia la validità del lavoro svolto. Dietro questo risultato c’è un’attenta attività di progettazione, sviluppata per rispondere in maniera concreta ai bisogni del territorio. Continueremo a seguire ogni fase dell’iter con il massimo impegno affinché il posizionamento venga confermato e il progetto possa trasformarsi in un’opera di grande valore per la nostra comunità.”

L’assessore allo Sport Antonio Graziani evidenzia invece il valore sociale dell’intervento.

“Investire nello sport significa investire nelle persone. La realizzazione del nuovo campo sportivo consentirebbe di offrire spazi adeguati e sicuri alle associazioni, ai ragazzi e a tutti coloro che vivono quotidianamente lo sport come momento di crescita, aggregazione e inclusione. Il risultato ottenuto nella graduatoria provvisoria rappresenta un segnale incoraggiante e alimenta la speranza di vedere finalmente realizzata un’infrastruttura attesa da tempo.”

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione tutte le fasi del procedimento, nella consapevolezza che la conferma del finanziamento rappresenterebbe un’opportunità significativa per rafforzare il patrimonio sportivo cittadino e promuovere lo sviluppo sociale e territoriale di Crosia.

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