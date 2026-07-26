Reggina, si attende la risposta di Patierno. Ecco il primo mini-elenco di convocati

di Paolo Ficara – Grandi manovre in casa Reggina, che lunedì si radunerà al Sant’Agata per dare inizio alla stagione 2026/27. L’ultima in Serie D per questo secolo, si spera. Tutti i volti nuovi – ma anche quelli riconfermati – verranno annunciati dopo aver sostenuto le visite mediche. Per mercoledì, la squadra si dovrebbe trasferire al Nord Italia fino al 12 o 13 agosto.

La grande curiosità dei tifosi è rivolta verso chi indosserà la casacca amaranto. A titolo di indiscrezione giornalistica – quindi nulla di ufficiale – possiamo affermare che la convocazione sia stata ricevuta dai portieri Lagonigro e Piras; dai difensori D.Girasole, R.Girasole, Lancini e Runza; dagli esterni Baggi, De Mori e Palmieri; dai centrocampisti Abonckelet, Laaribi e Rotulo; e dagli attaccanti Alma e M.Guida.

Probabilmente ce ne manca qualcuno. Ancor più probabile che il ds Romairone andrà a definire nelle prossime ore, una o più trattative per far arrivare ulteriore volti nuovi a Reggio nella giornata di martedì.

Si attende in particolare una risposta da Kikko Patierno. Super bomber in forza all’Avellino, in Serie B. Non ha bisogno di particolari presentazioni. Capocannoniere in Serie C nel 2024 con 20 reti. Ne ha segnate altre 15 nell’annata successiva, contribuendo alla promozione degli irpini. Il club di appartenenza lo ha pubblicamente messo alla porta.

Paterno però è forte di un contratto fino al 2028. Ed avendo 35 anni, se accettasse di scendere in Serie D, potrebbe non rivedere più la cadetteria in carriera. Difficile che in Serie C si trovi un club disposto ad accollarsi il suo oneroso ingaggio, in virtù dell’introduzione del salary cap. La Reggina si è fatta avanti ed attende una risposta.

Patierno è assistito dallo stesso entourage di Da Silva, e l’uno non escluderebbe l’altro. La Reggina però ha scelto di attendere per piazzare i super colpi in attacco. In lizza c’è sempre Gianmario Comi, ariete che conosciamo bene in riva allo Stretto. Non arriveranno quattro attaccanti da oltre 100k di ingaggio a testa, ma almeno due sì. E la Reggina vuole incastrare bene le caratteristiche.