Tropea (VV), l’opposizione chiede l’annullamento del progetto da 55 mila euro sulla comunicazione istituzionale

I Consiglieri comunali del gruppo Insieme per Tropea, firmatari della richiesta di annullamento in autotutela trasmessa al Comune di Tropea, al Segretario Generale e, per conoscenza, alla Prefettura di Vibo Valentia, intervengono sulla deliberazione di Giunta n. 21 del 9 luglio 2026, avente ad oggetto il progetto biennale “Tropea come modello di Governance nelle Politiche Turistiche – Servizio di Comunicazione strategica istituzionale 2026/2028”.

La delibera prevede la destinazione di 55.000 euro per un servizio di comunicazione strategica istituzionale della durata di due anni e individua una serie di attività altamente specialistiche, tra cui analisi dei marcatori identitari (MID/EID), ricostruzione del profilo turistico emozionale della destinazione, attività di lobbying istituzionale e posizionamento regionale e settoriale della città.

Secondo i Consiglieri di opposizione, l’atto presenta profili che meritano un approfondimento rigoroso sotto il profilo della legittimità amministrativa, in quanto la formulazione dell’oggetto del servizio potrebbe risultare eccessivamente dettagliata e modellata su metodologie riconducibili a specifici approcci presenti sul mercato, con il rischio di comprimere la più ampia partecipazione degli operatori economici.

“Non stiamo contestando la necessità di una comunicazione istituzionale moderna ed efficace – precisano i Consiglieri – ma il modo in cui la Giunta ha scelto di impostare l’intervento. La legge impone che le specifiche tecniche siano formulate in termini funzionali e non identificativi, così da garantire l’accesso al mercato e la piena contendibilità del servizio.“

Nell’istanza si richiama il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che agli articoli 1, 2 e 3 pone al centro i principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, della concorrenza e della trasparenza, nonché la normativa europea sugli appalti pubblici.

I Consiglieri evidenziano inoltre che, dalla documentazione approvata dalla Giunta, non emergerebbero elementi istruttori idonei a dimostrare un’effettiva ricognizione del mercato, come indagini esplorative, benchmark economici, comparazioni tra modelli organizzativi o valutazioni sull’utilizzo di professionalità interne, pur essendo richiamata la Legge 150/2000 sulla comunicazione istituzionale. Altro punto ritenuto rilevante riguarda la determinazione dell’importo di 55.000 euro, che – secondo i firmatari – non risulterebbe accompagnata da parametri di mercato, stime delle attività richieste o criteri analitici di quantificazione della spesa.

“Quando si impiegano risorse pubbliche – aggiungono Rodolico, Romeo, Sicari e Tropeano – ogni scelta deve essere sostenuta da una motivazione puntuale e da una tracciabilità logica della spesa. È un principio affermato sia dalla giurisprudenza amministrativa sia dalla Corte dei Conti.“

I Consiglieri sottolineano infine che la programmazione di un servizio biennale 2026-2028 interviene in una fase istituzionale particolarmente delicata e che, proprio per questo, sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata in ordine all’urgenza e all’indifferibilità dell’intervento.

Per tali ragioni, Insieme per Tropea chiede: l’annullamento in autotutela della deliberazione n. 21/2026; la sospensione di ogni procedura conseguente; l’avvio di una nuova istruttoria realmente aperta al mercato; una preventiva indagine esplorativa tra operatori economici del settore; la predisposizione di un Piano della comunicazione istituzionale conforme alla Legge 150/2000; la rideterminazione dell’eventuale valore dell’affidamento sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

“La nostra iniziativa – concludono i quattro Consiglieri di opposizione – ha un obiettivo preciso: garantire che ogni euro dei cittadini sia speso attraverso procedure trasparenti, imparziali e realmente aperte alla concorrenza, senza alcuna compressione della parità di accesso al mercato e nel pieno rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell’amministrazione.“