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Cosenza: volgono al termine alla Città dei Ragazzi le attività del Summer Camp che tornerà a settembre

Volgono al termine alla Città dei Ragazzi le attività del Summer Camp, organizzate dalla Don Bosco Cooperativa sociale, da “La Cooperativa delle donne” e da “Teca srl”, con in contributo di Cassa Depositi e Prestiti, grazie al progetto “Intrecci Educativi” a valere sul Bando 2024 “A scuola per il futuro” contro la dispersione scolastica.

Diverse le attività che, per sette settimane, hanno animato le calde giornate estive: dalla promozione della lettura ai giochi da tavolo e cooperativi; dai laboratori di scienze a quelli di arte; dalla multimedialità alle attività motorie. Sempre attiva, inoltre, la BiMblioteca dei Ragazzi che ha garantito, anche per il periodo estivo, i servizi di consultazione e prestito.

I laboratori, organizzati per gruppi di ragazzi di età omogenea, hanno affrontato, di volta in volta, diversi temi: gli stereotipi di genere, la salvaguardia dell’ambiente, le tecnologie digitali, la conoscenza di sé e del proprio corpo, la gestione delle emozioni e dei conflitti.

Rilevanti i numeri che hanno contraddistinto anche questa edizione del Summer Camp: 260 i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, iscritti per i mesi di giugno e luglio; circa 3.000 gli ingressi complessivi.

Grazie al contributo dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, segnatamente dell’Assessorato al Welfare, e alle risorse destinate al Summer Camp dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, le attività sono state svolte in un’ottica inclusiva, prevedendo il supporto di educatori specializzati nel sostegno alle diverse abilità.

Il Summer Camp ritornerà a settembre, per le due settimane che precedono la riapertura delle scuole (31 agosto/11 settembre). Per poter partecipare alle attività sarà necessario iscriversi presso la segreteria della Città dei Ragazzi, Cubo Bianco, nei giorni 26 e 27 agosto.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il n. 379 2473292.

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