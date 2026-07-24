A Paola 250 atleti per Aquathlon – Trofeo San Francesco

Sport, natura e comunità. Grande attesa a Paola che si prepara ad ospitare la gara di Aquathlon – Trofeo San Francesco. Domenica 26 luglio, la città del tirreno cosentino accoglierà 250 atleti provenienti da tutta Italia per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. La gara, organizzata dalle società Atlas Cosenza e Il Gabbiano Paola, sarà valida come Campionato Regionale di categoria di Aquathlon Classico, 2ª tappa del Circuito Interregionale Sud FITRI 2026, e 3ª tappa della Coppa Calabria Triathlon.

Tutti i dettagli dell’evento saranno illustrati sabato 25 luglio, alle ore 19.00, sul lungomare San Francesco di Paola, presso il lido Oasi. Alla presentazione interverranno il sindaco Roberto Perrotta, l’assessore allo Sport Alfonso D’Arienzo, il consigliere con delega allo Sport Giovanni De Luca, il delegato regionale Federazione Italiana Triathlon (FITri) e Presidente Atlas Mario Siciliano e Francesca Mannarino presidente della SSD il Gabbiano Paola . Nel corso della serata sarà inoltre consegnato il Premio speciale “Massimo Cupello”, dedicato alla memoria dello storico gestore del Lido Oasi, figura profondamente legata alla comunità paolana.

Sarà una giornata di grande sport e spettacolo, in cui gli atleti si sfideranno tra corsa e nuoto, regalando al pubblico emozioni e competizioni di alto livello. Oltre al valore sportivo, l’evento rappresenta un’importante occasione di promozione turistica del territorio: le centinaia di presenze previste contribuiranno a valorizzare l’accoglienza, le attività commerciali e le bellezze della città. Per un giorno Paola sarà protagonista nel panorama nazionale dell’Aquathlon, confermando ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento di crescita, promozione e valorizzazione del territorio.