Caduti due alberi monumentali, chiusa temporaneamente la Riserva dei Giganti della Sila

La Riserva dei “Giganti di Fallistro”, nel territorio di Spezzano della Sila, resterà temporaneamente chiusa ai visitatori. Il provvedimento è stato adottato dal Fai dopo la caduta di due pini larici secolari all’interno del celebre bosco monumentale, situato nel Parco nazionale della Sila e gestito dalla Fondazione dal 2016.

Lo stop alle visite è stato deciso per consentire gli accertamenti sullo stato di conservazione degli alberi più antichi e garantire la sicurezza del pubblico. In particolare, saranno effettuate verifiche sugli esemplari più vetusti, ritenuti maggiormente esposti al rischio di cedimento.

“Le analisi permetteranno di ridisegnare i percorsi di visita e di definire nuove strategie per la tutela, la conservazione, la gestione e la fruizione, per poter così riaprire in sicurezza al pubblico la Riserva”, spiega il Fai in una nota.

La Fondazione sottolinea inoltre che il crollo dei due alberi rientra nelle dinamiche naturali di un ecosistema forestale di questo tipo. Nel bosco dei Giganti della Sila, riconosciuto dal 1987 come Riserva naturale guidata biogenetica, la perdita degli esemplari più antichi rappresenta infatti un passaggio fisiologico nel ciclo di vita della foresta.

L’evento viene definito dal Fai un “evento naturale, previsto nel ciclo biologico di una pineta come questa, in cui, dopo secoli di vita, i più vetusti esemplari stanno lasciando spazio ai nuovi ‘giganti’ e alla tipica faggeta”.

Nonostante la chiusura della Riserva, rimane regolarmente aperto il Casino Mollo, inaugurato nel luglio 2025 come centro di accoglienza e servizi per i visitatori. Saranno inoltre garantiti il presidio dell’area e le attività di informazione.

Confermate anche le iniziative estive già in programma, che saranno riorganizzate in spazi esterni alla Riserva. Tra queste figurano le “Sere Fai d’Estate”, con trekking al tramonto, appuntamenti musicali, osservazioni del cielo stellato, oltre a laboratori e attività dedicate ai bambini, tra cui l’esperienza di apicoltore per un giorno e la realizzazione di gioielli artigianali con fiori della Sila.