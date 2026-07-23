Domani l’inaugurazione della nuova Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell’AOU “Renato Dulbecco”

Si terrà domani, venerdì 24 luglio, alle ore 11, l’inaugurazione dei nuovi locali della Terapia Intensiva Cardiochirurgica del Dipartimento Assistenziale Integrato Cardiovascolare e Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, diretta dal prof. Pasquale Mastroroberto.
La cerimonia si svolgerà presso il Policlinico Universitario di Germaneto, Edificio A – Livello 1, alla presenza del Commissario straordinario dell’AOU “Renato Dulbecco”, dott.ssa Simona Carbone, del Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, delle autorità civili, militari e religiose, oltre che dei direttori di dipartimento, del personale sanitario e degli operatori della Cardiochirurgia.
L’apertura dei nuovi spazi rappresenta un importante passo nel percorso di potenziamento dell’assistenza cardiochirurgica e dell’innovazione tecnologica dell’Azienda, con ambienti progettati per garantire elevati standard di sicurezza, funzionalità e qualità assistenziale.