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Calabria

Trasporti, infrastrutture e innovazione: intensa giornata di lavoro per la IV Commissione “Ambiente e Territorio”

Si è svolta oggi una nuova e articolata seduta della IV Commissione del Consiglio regionale della Calabria, presieduta dal consigliere Sergio Ferrari, che ha affrontato ben cinque punti all’ordine del giorno, confermando un ritmo di lavoro costante e una forte attenzione ai temi strategici per lo sviluppo del territorio.

Al centro dei lavori, il Trasporto Pubblico Locale con l’audizione sull’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, e l’analisi della Proposta di Legge proposta proprio dal Consigliere Ferrari sulla disciplina del Trasporto Pubblico Locale.

L’audizione è stato un momento particolarmente significativo per raccogliere contributi tecnici ed istituzionali su una materia ritenuta decisiva per il futuro della Calabria. Il presidente Ferrari ha aperto i lavori sottolineando il valore dell’incontro come occasione di approfondimento e confronto, evidenziando come il potenziamento della rete ferroviaria, a partire dall’elettrificazione della linea jonica, rappresenti una leva fondamentale per migliorare l’accessibilità dei territori e rafforzare il sistema della mobilità regionale. Ferrari ha inoltre rimarcato la necessità di acquisire informazioni puntuali sullo stato di avanzamento degli interventi e sui cronoprogrammi, anche alla luce delle aspettative dei cittadini e delle risorse in campo.

Nel corso dell’audizione, l’ingegner Francesco Chirico, delegato di RFI, ha illustrato lo stato di avanzamento dei principali interventi infrastrutturali, a partire dalla nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, evidenziando un quadro complesso ma in evoluzione, articolato per lotti funzionali e caratterizzato da interventi già in corso e altri in fase autorizzativa. Un progetto di ampia portata, che coinvolge più territori e che punta a ridisegnare il sistema ferroviario del Mezzogiorno.

L’ingegnere Giuseppe Andrea Maiolo, dell’Associazione Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, ha posto l’attenzione sulle criticità ancora presenti nella rete ferroviaria calabrese, sottolineando come il tema della linea jonica non possa essere ridotto alla sola elettrificazione. È emersa con forza l’esigenza di un approccio più ampio, capace di considerare le esigenze dei singoli territori, la presenza di passaggi a livello che limitano la velocità e, soprattutto, la necessità di riattivare le linee locali oggi dismesse per evitare l’isolamento di intere aree. Un tema, questo, che Ferrari ha valorizzato, riconoscendo negli spunti offerti un contributo utile al lavoro della Commissione.

A seguire, il dottor Domenico Cappellano dell’Associazione Club di territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di contrastare la disinformazione e di garantire una corretta comunicazione sullo stato dei progetti, denunciando al contempo il peggioramento dei tempi di percorrenza rispetto al passato e l’assenza di connessioni ad alta velocità in alcune aree. Un intervento che ha riportato al centro il tema dell’equità territoriale e della sostenibilità, anche alla luce degli studi che evidenziano i benefici ambientali del trasporto ferroviario rispetto ad altre modalità.

I consiglieri regionali presenti, nei loro interventi hanno messo in evidenza le diverse criticità dell’infrastruttura ferroviaria nei vari territori, anche proponendo idee e possibili soluzioni.

Nel suo intervento conclusivo, il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture, Claudio Moroni, ha fornito chiarimenti e aggiornamenti, delineando un quadro di investimenti senza precedenti: circa 33 miliardi di euro complessivi, di cui 21 già finanziati. Un piano che, come evidenziato, è destinato a produrre un incremento medio annuo del PIL del 4%, con effetti significativi sull’economia regionale e sulla qualità della vita dei cittadini. Moroni ha inoltre messo in evidenza come il Piano abbia già recepito osservazioni importanti, confermando una convergenza tra analisi tecniche e visione strategica. Ampio spazio è stato dedicato anche alla elettrificazione della linea jonica, per la quale è stata annunciata l’attivazione della tratta Sibari-Crotone entro il 2027 e ulteriori sviluppi nei collegamenti interni.

Ferrari, intervenuto in più occasioni per chiedere chiarimenti su specifici tratti e ribadendo le forti attese dei territori, in particolare per l’elettrificazione della fascia jonica, e per l’avvio di uno studio specifico sulla migliore possibilità di collegamento tra la stazione di Crotone e l’Aeroporto di Crotone.

In chiusura, Ferrari ha evidenziato il metodo di lavoro della Commissione, fondato sull’ascolto e sul confronto continuo: un approccio che ha già prodotto risultati concreti, come l’integrazione del Piano con il recupero e la valorizzazione delle stazioni dismesse. Il presidente ha quindi annunciato che il tema sarà oggetto di ulteriori approfondimenti prima dell’approvazione definitiva del PRT, confermando la volontà di costruire soluzioni condivise e realmente utili per i calabresi.

La seduta è poi proseguita con l’esame della proposta di legge sui centri dati, proposta dal consigliere Brutto e sottoscritta da tutti i capigruppo, che si propone di dotare la Regione di un quadro di principi per l’insediamento sostenibile di queste infrastrutture strategiche. Nel presentare il provvedimento, Ferrari ha evidenziato il delicato equilibrio tra attrazione di investimenti e tutela del territorio, sottolineando come la Calabria possa diventare una delle regioni più ricettive in Italia in questo ambito. Un’iniziativa che guarda all’innovazione, ma anche alla sostenibilità ambientale ed energetica, e che ha già ricevuto un parere favorevole da parte del Dipartimento competente.

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di legge dei “Condhotel” proposta dal Consigliere Alecci ed ha approvato a maggioranza la Proposta di Legge di modifica alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) proposta dal consigliere Bevilacqua.

Di particolare interesse è stata la presentazione della proposta di Legge sulla “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale” proposta dal consigliere Ferrari.

Dopo l’illustrazione della proposta di legge, le audizioni dei Direttori Generali dei Dipartimenti Infrastrutture ed Agricoltura e Risorse Agroalimentari (Trasporto Pubblico Locale), e gli interventi dei consiglieri, il Presidente Ferrari ha sottolineato l’importanza del confronto e della condivisione sul tema trattato, con tutti gli stakeholder interessati, preannunciando nelle prossime settimane un’apposita audizione in Commissione e l’apertura dei termini per eventuali emendamenti.

Una giornata intensa, dunque, che conferma il ruolo centrale della IV Commissione nell’affrontare i nodi infrastrutturali ed ambientali della Calabria, con un’attenzione costante alle istanze del territorio e l’obiettivo di tradurre il confronto istituzionale in risultati concreti per cittadini e imprese.

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