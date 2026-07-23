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Agricoltura, ambiente e salute: a Cetraro un tavolo tecnico su pesticidi, nuovi Ogm e tutela delle api

“Non è un convegno e forse non cambieremo il mondo, ma non è più possibile assistere con indifferenza e anche poca informazione ad alcuni processi in atto, molto gravi in ambito agricolo, alimentare, ambientale.
La deregolamentazione approvata in Commissione Europea il 17 giugno 2026 sull’uso di molti prodotti, pesticidi e fitofarmaci fin’ ora banditi e l’ingresso dei nuovi OGM, come gli NGT o TEA, elimina il principio di precauzione, nonché etichettatura e tracciabilità fino ad ora vigenti. Questa deriva pericolosa rischia di passare sotto silenzio, colpendo quell’Agricoltura faticosamente virtuosa e garante della Salute delle persone.
Primo settore maggiormente esposto, l’Apicoltura, della cui importanza tutti si fanno paladini, quale protagonista della biodiversità e della vita stessa”.
Nasce da qui, promosso dal Centro Internazionale Crocevia e dal Bio-distretto Baticòs, la proposta di un tavolo tecnico, di informazione e approfondimento su quali siano i cambiamenti in atto, la tutela, in primis, dell’apicoltura e la sua crescita.
“L’incontro si terrà domenica 26 luglio alle ore 18.00 presso l’Azienda apistica “Il Lago” in località Bonella, Cetraro (CS), che ringraziamo per l’ospitalità. E ci teniamo a sottolineare la presenza e l’impegno di tanti apicoltori presenti sul territorio di Cetraro e l’esempio che può derivarne per tutti in cooperazione e prospettive. E ringraziamo il consigliere regionale Ferdinando Laghi, Francesco Perrone (ARSAC) e Lucio Lucadamo, (Ecologia e Scienze della Terra – Università della Calabria), per la partecipazione  al Tavolo, con le loro competenze e, soprattutto, con un instancabile lavoro sulla Salute, il territorio e tutto quanto può essere chiamato veramente Sviluppo. Crediamo fortemente che i tavoli di discussione partecipata e diretta, siano uno strumento efficace e produttivo, indispensabile alla consapevolezza e alle proposte e, come sempre, alla cooperazione: percorso condiviso ormai da anni tra Crocevia Calabria e il Bio-distretto, iniziato sul tema delle Sementi e della loro autonomia, “alleanze” vere e, oggi più che mai  auspicabili.
Sono invitati apicoltori, agricoltori, cittadini e amministratori”.
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