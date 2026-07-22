Città Metropolitana di Reggio Calabria, la FP Cgil incontra i lavoratori: focus su stabilizzazioni, progressioni e welfare

Si è svolta l’Assemblea dei lavoratori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, indetta dalla FP CGIL Reggio Calabria Metropolitana. L’incontro, tenutosi presso la Sala ex Consiglio Provinciale di Palazzo Sant’Anna, ha rappresentato un fondamentale momento di confronto e aggiornamento su tematiche cruciali per il presente e il futuro lavorativo dei dipendenti dell’Ente.

Durante l’assemblea, i rappresentanti sindacali e i lavoratori hanno affrontato in modo approfondito i diversi punti all’ordine del giorno, con particolare attenzione agli argomenti di maggiore attualità riguardanti l’organizzazione del personale.

Tra gli aspetti più qualificanti affrontati, l’aumento orario per i lavoratori ex TIS recentemente stabilizzati. Al riguardo, dopo l’impegno assunto dalla FP Cgil per la stabilizzazione del bacino dei precari, si è ribadita l’urgenza di dare seguito ad un adeguamento del monte ore lavorativo a nuovi dipendenti, un passaggio necessario per assicurare piena dignità retributiva, oltre che un ulteriore apporto professionale all’attività amministrativa dell’Ente.

Un capitolo specifico è stato poi dedicato al tema delle progressioni verticali in deroga, istituto atteso ormai da anni dai lavoratori della Città Metropolitana, in scadenza nel prossimo mese di dicembre. Durante l’incontro i rappresentanti sindacali della Fp Cgil hanno fatto il punto della situazione sulle procedure, ribadendo la necessità di completare velocemente l’iter per la definitiva applicazione di uno strumento ritenuto indispensabile per riconoscere e valorizzare le competenze e l’esperienza maturate dal personale.

Pari attenzione dedicata anche al regolamento per l’erogazione degli incentivi economici destinati al personale impiegato nelle funzioni tecniche, altro strumento che ormai da lungo tempo attende la definitiva applicazione. Su questo tema, la FP Cgil ha annunciato un’ulteriore sollecitazione nei confronti dell’Amministrazione, affinché si raggiunga in breve tempo la definitiva applicazione del regolamento.

Nel corso dell’incontro spazio anche ad una informativa sulla recente definizione per il regolamento per il welfare integrativo, per la stipula di convenzioni per agevolazioni ai dipendenti metropolitani e per l’aumento del valore dei buoni pasto, da adeguare ai rincari dei beni di consumo. Sono state infine approfondite alcune delle novità relative all’ormai prossima definizione del CCNL 2025/2027, illustrando le prospettive e le principali rivendicazioni avanzate a livello nazionale della Cgil per l’adeguamento degli incrementi salariali all’inflazione, indennità di comparto, semplificazione del fondo per risorse decentrate e per la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici in materia di Genitorialità e Welfare .

La FP CGIL esprime soddisfazione per l’attenzione dedicata dal personale per l’assemblea e il costruttivo dibattito emerso. Il sindacato ribadisce il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione su tutte le criticità discusse, proseguendo il dialogo e l’interlocuzione con l’Amministrazione della Città Metropolitana affinché le legittime istanze delle lavoratrici e dei lavoratori si traducano in risposte e atti concreti.