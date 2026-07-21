San Ferdinando: Comune e Associazione Rurale Italiana verso la Festa Contadina. Il sindaco Gaetano: “Contro lo sfruttamento di lavoratori e ambiente”

Dibattiti intorno alla promozione di una agricoltura responsabile e sostenibile, visite in aziende etiche e nei terreni confiscati e affidati alle cooperative sociali, spettacoli e degustazione di prodotti a km0: si rivela quanto mai multiforme il programma predisposto dall’Associazione Rurale italiana per la sua Festa Contadina che si terrà a San Ferdinando venerdì e sabato prossimi.

Gli organizzatori, lanciando un profilo regionale della kermesse, hanno scelto di far dialogare le realtà calabresi con rappresentanti delle strutture nazionali dell’Associazione Rurale Italiana, puntando a coinvolgere istituzioni e organizzazioni agricole, consumatori e contadini, mondo dell’Università e imprese del privato sociale per approfondire lo sguardo sulla coesistenza virtuosa tra agricoltura, ambiente e utilizzo della manodopera senza sfruttamento.

Gli incontri avranno un carattere seminariale e serviranno soprattutto a valutare le dinamiche migliori per l’espansione di un modello in cui questa parte dell’area reggina non parte da zero. E la scelta caduta sulla campagna sanferdinandese non sembra affatto casuale, visto che nel territorio del piccolo centro – noto per i riverberi economici e sociali scaturiti dal vicino porto di Gioia Tauro e dalla massiccia presenza di manodopera straniera ormai stanziale – operano già diverse imprese agricole che coniugano produzione e legalità.

«Nel dare il benvenuto a quanti parteciperanno alla due giorni di lavori – dichiara a tal proposito il sindaco Gianluca Gaetano – desidero sottolineare l’odierna vocazione all’equilibrio tra passato agricolo e futuro industriale di cui San Ferdinando è prova peculiare in tutta la regione, e incontri di questo tipo, ispirati dalla necessità di salvaguardare oggi e domani valori e logistica di una agricoltura che non deve essere invasiva, servono a caratterizzare ancora di più il tipo di sviluppo armonioso e rispettoso dell’ambiente che stiamo promuovendo».

Spazio dunque al dibattito intorno a possibili linee programmatiche, a partire dalle 10.00 di venerdì 24 luglio nella Sala Consiliare, occasione nella quale sarà dato spazio anche alla illustrazione della costituenda “Rete Regionale di Agricoltura Sociale” ad opera di uno dei più qualificati esperti di progettazione che operano in Calabria, Salvatore Orlando. Con lui si confronteranno tra gli altri il docente Unical Mario Coscarello, il referente dell’Associazione Libera don Pino Demasi, il docente universitario emerito Tonino Perna, il ricercatore della Columbia University Zarino Lanni, il presidente regionale di Lega Coop Lorenzo Sibio, i delegati Ari Gabriele Barrocu ed Elisa Mascetti. Sempre in questa prima sezione mattutina, la Festa darà l’opportunità di conoscere diverse esperienze imprenditoriali e cooperativistiche della Piana di Gioia Tauro e non solo che fanno dell’agroecologia la loro cifra identitaria, grazie agli interventi di Giovanni Frisina, Patrizia Rodi Morabito, Maurizio Zavaglia, Germana Ciampa.

Le conclusioni, dopo l’approfondimento del filone dell’imprenditoria etica attraverso l’esperienza di Nino De Masi, saranno affidate a Nino Quaranta motore della manifestazione e presidente della cooperativa “Della Terra Contadinanza Necessaria”. Per chiudere la prima giornata, dopo l’accoglienza nel villaggio “La Porta del Sole”, l’appuntamento è alle 18.00 per una discussione aperta sul tema “Sementi e Loro Utilizzo”.

La giornata di sabato sarà dedicata alle visite di una serie di terreni tra San Ferdinando, Rosarno, Rizziconi e Sinopoli, ritrovandosi poi in serata – sempre nel Villaggio “La Porta del Sole – per il concerto Ma.Ni.Era D’Autore. «Nel dare alla Festa il patrocinio convinto del Comune – conclude il sindaco Gianluca Gaetano – abbiamo apprezzato il doppio taglio, tecnico e sociale, che opportunamente gli organizzatori hanno voluto dare per far capire che gli obiettivi di un agro alimentare responsabile non riguardano solo gli addetti ai lavori ma interessano tutti. San Ferdinando, dove già sono attive imprese a marchio etico che già godono del supporto del Comune, vuole farsi ulteriormente punto riferimento nel contesto regionale e oltre visto anche il nostro progetto di Fattoria Solidale che punterà a coinvolgere i futuri ex ospiti della tendopoli nella conduzione di un mercato agricolo di prossimità».