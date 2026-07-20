Vasto incendio a Sant’Eufemia di Lamezia: fiamme vicino alle case e disagi alla circolazione ferroviaria

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nella tarda mattinata nella frazione di Sant’Eufemia, a Lamezia Terme, mettendo a rischio diverse abitazioni e causando pesanti disagi alla circolazione ferroviaria.

Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute due squadre boschive dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto delle squadre del distaccamento di Lamezia Terme e della sede centrale, affiancate da due autobotti per il rifornimento idrico.

Il rogo si è sviluppato su due distinti fronti. Il primo ha interessato l’area lungo la Strada Statale 18, nei pressi di un noto vivaio, dove le fiamme, spinte dal vento, hanno raggiunto i tetti di alcune abitazioni senza provocare danni alle strutture. Il secondo fronte si è esteso lungo la strada che collega la rotatoria dell’aeroporto alla stazione ferroviaria, coinvolgendo sterpaglie e un vasto canneto e propagandosi rapidamente verso le abitazioni.

Una densa colonna di fumo ha avvolto l’intera zona, riducendo drasticamente la visibilità e peggiorando la qualità dell’aria. Per motivi di sicurezza, numerosi residenti hanno deciso di lasciare spontaneamente le proprie case, mentre i Vigili del fuoco hanno operato senza sosta per contenere l’avanzata delle fiamme e tutelare l’incolumità pubblica.

A causa della vicinanza dell’incendio alla linea ferroviaria, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa per consentire le verifiche tecniche da parte di RFI. Conclusi i controlli, il traffico ferroviario è stato riattivato con una limitazione della velocità, così da permettere ai soccorritori di proseguire le operazioni in sicurezza.

La particolare vicinanza del rogo alle abitazioni e all’infrastruttura ferroviaria ha impedito l’impiego dei mezzi aerei antincendio, rendendo ancora più complesso l’intervento delle squadre impegnate a terra.