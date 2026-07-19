Confapi Calabria nomina Claudio Greco Responsabile dei Rapporti Nazionali per lo Sviluppo Moda

Confapi Calabria annuncia il conferimento dell’incarico di Responsabile Rapporti Nazionali Sviluppo Moda Claudio Greco, nell’ambito del percorso di rinnovamento organizzativo avviato dalla nuova Presidenza e dalla squadra dirigente dell’associazione.

La nomina, deliberata a seguito dell’Assemblea elettiva del 26 giugno 2026, nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Confapi Calabria nel settore moda, sviluppando nuove relazioni istituzionali e promuovendo iniziative dedicate alla crescita e alla valorizzazione delle imprese del comparto a livello nazionale.

Nel nuovo incarico, Claudio Greco avrà il compito di curare e sviluppare i rapporti con enti, istituzioni e interlocutori strategici del settore, favorendo il dialogo tra il sistema produttivo calabrese e le principali realtà nazionali dello sviluppo moda.

Dichiarazione congiunta

“La nomina di Claudio Greco rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra struttura organizzativa e nella volontà di dare maggiore impulso al settore moda, comparto strategico per il territorio e per l’intero sistema economico nazionale – dichiarano congiuntamente il Presidente di Confapi Calabria Francesco Napoli e Claudio Greco.

Attraverso questa nuova responsabilità intendiamo costruire nuove opportunità di collaborazione, promuovere le eccellenze imprenditoriali e sostenere percorsi di innovazione, crescita e internazionalizzazione».

Il Presidente Francesco Napoli esprime “piena fiducia nelle competenze e nella professionalità di Claudio Greco, certo che saprà interpretare il nuovo ruolo con impegno e visione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’associazione”.

Claudio Greco dichiara: “Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Sarà mio impegno lavorare per creare connessioni efficaci tra imprese, istituzioni e stakeholder del settore moda, valorizzando competenze e potenzialità del territorio calabrese in una prospettiva nazionale”.

Confapi Calabria conferma così il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo delle imprese, promuovendo rappresentanza, collaborazione e nuove opportunità per i settori produttivi regionali.