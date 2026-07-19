Cosenza, Antoniozzi: “Fratelli d’Italia riesce a coniugare destra e centro”

Il congresso provinciale che abbiamo celebrato ieri è stato anche l’occasione per ribadire l’importanza del progetto politico realizzato da Giorgia Meloni che ha unito i valori della destra a quelli del cattolicesimo liberale e sociale. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. Ciò che lo rende tangibile è il fatto che dopo quattro anni di governo Fdi è ancora nettamente il primo partito italiano. E questa è una novità assoluta nella nostra storia politica. La forza di Giorgia Meloni e di FdI è nella capacità di tenere uniti questi valori e di rappresentarli, raccogliendo il consenso di quel popolo moderato silente, che sa scegliere e che difficilmente si espone. Il futuro del nostro partito è inserito nella congiunzione tra i valori della destra e quelli del centro, in una simbiosi che si manifesta attraverso la valorizzazione di un patrimonio di idee sociali, cristiane e laiche. Per questo è necessario che il nostro lavoro in periferia continui e che sia agganciato a questa capacità di interpretare sentimenti diffusi in un’opinione pubblica che osserva e che ha ancora tanta fiducia in Meloni e in Fratelli d’Italia. Buon lavoro a Nicola Caruso e un grazie sentito ad Angelo Brutto per l’impegno profuso – conclude Antoniozzi