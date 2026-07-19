L’8 agosto a Montepaone Lido i Nausicaa Games

Il lungomare di Montepaone Lido si prepara ad ospitare un evento sportivo inedito per il territorio: Nausicaa Games, in programma sabato 8 agosto 2026 presso l’Arena Nausicaa, con inizio del WOD (Workout of the Day) fissato per le ore 18:00.

L’iniziativa, organizzata da A.S.D. Let Me Dance in collaborazione con Lab Armature Montepaone Lido, propone una manifestazione dedicata al mondo del CrossTraining, del Functional Training e dell’Hyrox, discipline che negli ultimi anni hanno conquistato un numero crescente di appassionati per il loro approccio completo all’allenamento fisico e mentale.

Un evento per tutti, non solo per gli addetti ai lavori

A differenza di molte competizioni sportive riservate agli atleti di alto livello, Nausicaa Games nasce con una vocazione inclusiva: la manifestazione prevede categorie dedicate sia ai principianti che agli esperti, permettendo a chiunque – indipendentemente dal proprio livello di preparazione – di mettersi alla prova in un contesto sportivo strutturato, sia in chiave competitiva che non competitiva.

A guidare i partecipanti nelle prove sarà il coach Francesco Santise, che curerà l’aspetto tecnico e formativo dell’intera manifestazione.

La cornice: il lungomare di Montepaone

Particolare attenzione è stata riservata alla location dell’evento: l’Arena Nausicaa sorgerà direttamente sul lungomare di Montepaone Lido, offrendo ai partecipanti e al pubblico uno scenario naturale unico, tra il mare della costa ionica catanzarese e il tramonto estivo, unendo l’aspetto sportivo a quello paesaggistico e turistico del territorio.

Il patrocinio e i sostenitori

L’evento gode del patrocinio del Comune di Montepaone ed è reso possibile anche grazie al contributo degli sponsor Ranieri International – Boats & Inflatable Boats e JS Nutrition.