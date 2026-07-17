Sottosegretari regionali, la Regione impugna al Tar l’ordinanza sul referendum

La Regione Calabria ha deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale per contestare l’ordinanza con cui l’Ufficio centrale per il referendum della Corte d’Appello di Catanzaro ha disposto l’indizione della consultazione popolare relativa all’istituzione delle figure dei due sottosegretari regionali.
Il ricorso è stato depositato dall’Avvocatura regionale, che rappresenta l’ente nel procedimento, confermando la volontà dell’Amministrazione di opporsi all’atto emanato dall’organismo competente in materia referendaria.
La decisione segue quanto anticipato nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che aveva già annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento davanti ai giudici amministrativi.
Con il ricorso, la Regione punta ora a ottenere una pronuncia del Tar sulla legittimità dell’ordinanza che ha avviato l’iter per la convocazione del referendum confermativo riguardante l’introduzione delle nuove figure istituzionali.