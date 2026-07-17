Reggio Calabria, Comitato di quartiere Condera: convocata l’assemblea per il rinnovo del direttivo

I componenti del Comitato di Quartiere di Condera invitano tutti i residenti e i portatori di interesse legittimo del quartiere (proprietari di immobili, titolari di attività commerciali, ecc.) a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà il giorno 31 luglio 2026 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 in Piazza Canonico Calabrò sita in Condera nei pressi della Chiesa di S. Elia e dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi”.

Durante l’incontro si procederà alla votazione per il rinnovo dei componenti del Direttivo. Sarà inoltre l’occasione per illustrare le finalità del Comitato e il suo ruolo di interlocutore con gli organi Circoscrizionali e Comunali. Si ricorda che il Comitato di Condera, come tutti quelli aderenti alla “Rete dei Comitati” del Comune, è un organismo apartitico, senza scopo di lucro e aperto a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza e religione. All’interno dell’assemblea sarà allestito un desk per le nuove iscrizioni. Al termine dei lavori verranno proclamati i nomi dei nuovi membri del Direttivo, eletti democraticamente dall’assemblea. Contiamo su una numerosa partecipazione per raccogliere le istanze del quartiere nel breve e medio periodo, nonché per restituire a Condera il decoro e la vivibilità di un tempo.