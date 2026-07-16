Carolillo a Cosenza: prima sgambatura con i giovani al PalaPirossigeno

Sergio Carolillo si è già messo al lavoro. Lunedì 13 luglio, il nuovo allenatore della Pirossigeno Cosenza Basket ha fatto la sua prima apparizione al PalaPirossigeno, dove ha diretto una sessione di allenamento con una selezione di giovani talenti del vivaio rossoblù.

Un assaggio di quello che sarà il suo nuovo mondo. Il tecnico pugliese, ha voluto mettersi subito a disposizione per conoscere i ragazzi e iniziare a trasmettere le sue idee.

Ha scelto di non aspettare l’inizio ufficiale della preparazione per conoscere tutti quanti: la società, lo staff tecnico e naturalmente i ragazzi. La sgambatura al PalaPirossigeno è stata l’occasione per osservare da vicino alcuni dei giovani che rappresentano il futuro della società.

Carolillo ha firmato un contratto biennale con la Pirossigeno, un segnale della fiducia che la società ripone in lui. E lui, dal canto suo, ha già dimostrato di voler onorare quell’impegno senza perdere tempo. La sua filosofia, come ha raccontato, è fatta di difesa, di letture e di libertà per i giocatori, senza inutili tatticismi.

In questi caldi giorni di luglio, Carolillo sta lavorando alacremente con lo staff tecnico per il mercato e per completare il roster con quelle pedine che andranno ad affiancare molti dei protagonisti della cavalcata trionfale in DR1 e per pianificare la preparazione in vista del debutto in Serie C che dovrebbe avvenire alla fine di settembre.

Scalpitano anche i tifosi rossoblù che attendono di vedere come questo tecnico dal lungo curriculum tradurrà le sue idee in risultati sul campo…