“Un posto al sole” sceglie la Calabria: dal 17 luglio al 3 agosto le nuove puntate tra Sila e Tirreno

La Calabria diventa protagonista del piccolo schermo grazie a Un posto al sole. Da venerdì 17 luglio a lunedì 3 agosto, infatti, il celebre daily drama di Rai3 ambienterà parte delle proprie vicende in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, offrendo ai telespettatori un viaggio tra paesaggi montani, borghi storici e scorci sul mare.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale calabrese attraverso una delle produzioni televisive più seguite e longeve della televisione italiana.

Nel corso delle puntate, il pubblico potrà riconoscere numerose location simbolo del territorio. Dalla Sila alla Riviera dei Cedri, le riprese toccheranno Camigliatello Silano con il celebre Treno della Sila, la Chiesetta di San Lorenzo e il Lago Cecita, per poi spostarsi lungo la costa tirrenica tra il centro storico di Scalea, Torre Crawford, San Nicola Arcella, Praia a Mare e la spiaggia che si affaccia sull’Isola di Dino.

Le immagini della fiction porteranno così nelle case degli italiani alcuni dei luoghi più rappresentativi della Calabria, trasformando la serie in una vetrina nazionale per il turismo regionale e contribuendo a promuovere le bellezze naturalistiche, storiche e paesaggistiche del territorio.