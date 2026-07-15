Lamezia, Gianturco: “L’ATS investe oltre 255 mila euro sui Progetti di Vita. Un nuovo modello di welfare per le persone con disabilità”

«L’ATS di Lamezia Terme compie un passo decisivo nell’attuazione dei Progetti di Vita per le persone con disabilità. La Conferenza dei Sindaci ha approvato all’unanimità una programmazione che porta a oltre 255 mila euro le risorse destinate a questa misura, grazie all’integrazione di fondi nazionali, regionali e ministeriali. Un investimento che consentirà di finanziare percorsi personalizzati, costruiti sui bisogni della persona e della sua famiglia, secondo il nuovo modello introdotto dalla normativa nazionale e dalle linee di indirizzo della Regione Calabria.» A dichiararlo è Mimmo Gianturco, Assessore al Welfare della Città di Lamezia Terme, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale.

La programmazione approvata prevede inoltre 18.693,28 euro per interventi di emergenza sociale e dà impulso all’utilizzo delle risorse della Quota Povertà Estrema, che consentiranno di avviare un intervento di Housing First attraverso un avviso di coprogettazione rivolto agli Enti del Terzo Settore.

«Con questa scelta – afferma Mimmo Gianturco – l’ATS di Lamezia Terme cambia il modo di costruire il welfare. I Progetti di Vita non saranno più un insieme di prestazioni standard, ma percorsi realmente personalizzati, nei quali la persona con disabilità diventa protagonista delle proprie scelte. Le risorse approvate consentiranno di finanziare interventi costruiti sulle aspirazioni e sui bisogni individuali, favorendo autonomia, inclusione sociale, percorsi di co-housing, inserimento lavorativo e ogni altra soluzione utile a migliorare la qualità della vita.»

«È una programmazione che valorizza anche il ruolo del Terzo Settore e della comunità. Attraverso strumenti come la coprogettazione e l’amministrazione condivisa – continua Gianturco – potremo costruire risposte innovative, mettendo in rete istituzioni, enti, famiglie e territorio. Questo significa utilizzare le risorse pubbliche in modo più efficace e trasformarle in opportunità concrete per le persone.»

«L’approvazione unanime della Conferenza dei Sindaci – conclude l’Assessore Gianturco 1 dimostra la capacità dell’ATS di programmare con una visione comune. Ringrazio il Sindaco Mario Murone, presidente della Conferenza per il continuo supporto, tutti i Sindaci dell’Ambito, la dirigente e responsabile dell’Ufficio di Piano, avv. Stefania Petronio, e tutto il personale per il lavoro svolto. Continueremo a investire su un welfare moderno, capace di mettere al centro la persona e di offrire risposte sempre più efficaci alle fragilità del territorio.»