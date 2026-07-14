Catanzaro, il consigliere Costa: “A Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale non in sicurezza”

“Le strade di Santa Maria sono ormai ridotte a una groviera. Buche, dissesti e condizioni di degrado diffuse rappresentano il simbolo dell’ennesimo fallimento amministrativo. In uno scenario del genere è impensabile immaginare di ospitare un’area mercatale dignitosa, sicura e funzionale”. È quanto denuncia il consigliere comunale Giovanni Costa con particolare riferimento all’area di via Molise individuata per lo svolgimento del mercato rionale di Santa Maria. “L’Amministrazione dovrebbe ricordare – afferma Costa – che una parte delle imposte e dei tributi pagati ogni anno dagli operatori dovrebbe essere reinvestita nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e nella loro messa in sicurezza. Purtroppo assistiamo all’esatto contrario: gli uffici comunali sono puntuali e rigorosi quando si tratta di recapitare cartelle e richieste di pagamento sempre più salate, come sta avvenendo nelle ultime settimane, ma quando è il momento di restituire servizi efficienti alla collettività tutto procede con un’inaccettabile lentezza. Nell’area destinata al mercato non esistono stalli adeguatamente organizzati, mancano i servizi igienici, non sono garantite le più elementari condizioni di sicurezza per operatori e cittadini e non viene assicurata una corretta gestione della viabilità. Sindaco, assessori e dirigenti preposti si fanno vedere solo quando c’è aria di festa, poi, però, i problemi quotidiani restano tutti sulle spalle dei cittadini e degli operatori economici, lasciati sempre più soli e con le tasche sempre più vuote. Ci saremmo aspettati ben altro – conclude Costa – da quella che si era presentata come l’Amministrazione del cambiamento. Invece rischia di lasciare in eredità una città con problemi aggravatisi nel tempo, servizi sempre meno efficienti e una crisi economica e sociale ormai sotto gli occhi di tutti”.