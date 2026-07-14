A Sellia Marina torna “One Party”: tutte le feste dell’anno in una sola notte

One Party – tutte le feste dell’anno in una notte sola torna il 25 luglio 2026 nella Piazzetta a Mare di Sellia Marina. Il format originale arriva anche quest’anno per trasformare il tempo in spettacolo, musica e divertimento.

Dopo il successo nella scorsa edizione a Catanzaro, l’evento esclusivo cambia location e giunge nel comune di Sellia per riportare in scena l’atmosfera gioiosa di tutte feste dell’anno in una volta sola.

E mentre si aspetta, Natale, ferragosto o Capodanno, One Party cerca di fare quello che non ha mai fatto nessuno: Abbattere i confini tra le stagioni e condensare in una sola esperienza ciò che normalmente si vive durante l’arco di dodici mesi. Un format che, ha conquistato i partecipanti di ogni età con un’atmosfera di gioia e leggerezza.

L’edizione 2026 punta a far crescere One Party e a confermarlo come uno degli appuntamenti più originali del panorama dell’intrattenimento estivo.

Non è soltanto una serata musicale, ma una vera esperienza in cui il pubblico diventa protagonista, attraversando in una notte un intero anno di ricordi, tradizioni e momenti di festa.

Sellia Marina si prepara così ad accogliere una notte fuori dal tempo, dove le luci del Natale s’incontrano con il caldo di Ferragosto, i coriandoli del Carnevale precedono il countdown di Capodanno e ogni ricorrenza diventa occasione per ballare e stare insieme.

Perché, almeno per una notte, il calendario può anche prendersi le ferie!