Va’ Sentiero Fest fa tappa a San Lorenzo Bellizzi: trekking, cultura e natura nel cuore del Pollino

Il Va’ Sentiero Fest, primo festival-spedizione che unisce trekking, cultura e scoperta dei territori, fa tappa nello splendido borgo di San Lorenzo Bellizzi. La manifestazione vanta un calendario di eventi culturali diffusi tra i borghi della Basilicata e della Calabria, immersi nel Parco Nazionale del Pollino. Durante il cammino, gli “esploratori” saranno coinvolti in numerose attività per imparare a conoscere l’ambiente e a vivere il territorio in modo consapevole.

Il 14 e 15 luglio, la comunità del borgo calabrese – celebre per la storica ospitalità che da sempre caratterizza i suoi abitanti – accoglierà la carovana dei camminatori per una due giorni straordinaria. L’iniziativa è ideata per celebrare la natura incontaminata di un luogo che mette l’uomo al centro di una visione in cui il tempo rallenta, offrendo l’opportunità di riappropriarsene appieno. In questa cornice, i viaggiatori potranno gustare i prodotti tipici locali e scoprire le eccellenze enogastronomiche di una terra ricca di fascino e suggestioni.

Il 15 luglio, dopo una mattinata di meritato riposo, il pomeriggio ospiterà una passeggiata nelle vicinanze del borgo, al cospetto delle imponenti Timpe del Raganello. L’escursione sarà dedicata al riconoscimento e alla raccolta di erbe spontanee, di cui l’ambiente del Pollino è ricchissimo. A fare da guida in questo percorso alla scoperta delle piante alimurgiche sarà Carmine Lupia, esperto di botanica e direttore del Conservatorio Etnobotanico di Castelluccio Superiore – centro di ricerca e documentazione che ha come mission la conservazione, la catalogazione e lo studio delle piante in relazione con l’uomo.

L’attività, completamente gratuita e aperta a tutti, inizierà intorno alle 16:30 e avrà una durata di circa due ore.

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale di San Lorenzo Bellizzi opera per valorizzare il proprio territorio, la ricchezza incontaminata della sua natura e le bellezze paesaggistiche uniche, promuovendo un turismo esperienziale capace di conquistare chi ama immergersi in ritmi a misura d’uomo e lasciarsi stupire dalla realtà.