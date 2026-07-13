Cassano, incendio alle auto della famiglia Bloise: la maggioranza condanna l’atto intimidatorio

I consiglieri di maggioranza del Comune di Cassano All’Ionio esprimono la più ferma e assoluta condanna “per il gravissimo atto intimidatorio che ha colpito la famiglia Bloise, con l’incendio, di presumibile natura dolosa, di due autovetture parcheggiate all’ingresso della propria abitazione a Marina di Sibari”.

“Si tratta di un gesto vile, codardo e inaccettabile che non può essere derubricato a un semplice fatto di cronaca. Colpire Pietro Bloise, imprenditore stimato e apprezzato per il suo impegno nel settore della ristorazione e della formazione alberghiera e turistica, significa tentare di intimidire chi, con il proprio lavoro, contribuisce quotidianamente alla crescita economica e sociale del nostro territorio. Ancora più inquietante è il fatto che la famiglia Bloise sia già stata in passato vittima di analoghi episodi.

A Pietro Bloise, alla consigliera comunale Federica D’Elia e a tutti i loro familiari rivolgiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà. In questo momento difficile devono sapere di non essere soli: l’intera comunità è al loro fianco, così come lo è la parte sana di Cassano, che respinge con forza ogni forma di violenza, sopraffazione e intimidazione.

Questi episodi impongono una riflessione seria e una risposta altrettanto forte. È necessario continuare a rafforzare il presidio di legalità sul territorio e sostenere con convinzione il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, alle quali rinnoviamo la nostra piena fiducia affinché venga fatta rapidamente piena luce su quanto accaduto e i responsabili siano individuati e consegnati alla giustizia.

E’ per questa ragione che, come amministratori, chiederemo un’intensificazione dei controlli, un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e una maggiore attenzione, in particolare nelle aree maggiormente sensibili.

Con la stessa determinazione esprimiamo vicinanza alla famiglia Gatto, vittima del recente tentativo di rapina a mano armata. Sono episodi diversi ma accomunati da un unico denominatore: la pretesa criminale di seminare paura e colpire cittadini e operatori economici onesti.

Cassano All’Ionio non può e non deve arretrare di fronte a simili atti. Le istituzioni hanno il dovere di fare fronte comune, di difendere chi lavora e investe onestamente e di affermare con determinazione che la cultura della legalità prevarrà sempre su quella della violenza e dell’intimidazione. È questo il messaggio che, oggi più che mai, siamo chiamati a dare con unità, responsabilità e fermezza”.