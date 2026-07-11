ZTL, Damiano Covelli replica alle opposizioni: “Solo propaganda. L’amministrazione agisce con trasparenza e serietà, loro dimenticano il passato”

“Ancora una volta le opposizioni, non avendo evidentemente altro di cui occuparsi, trascorrono il proprio tempo a strumentalizzare ogni iniziativa dell’Amministrazione comunale per meri fini propagandistici. Le nostre scelte, invece, sono chiare, limpide e cristalline e rispondono esclusivamente all’interesse della comunità”.

È la dura replica dell’assessore alla Mobilità, Damiano Covelli, alle critiche sollevate dai consiglieri di minoranza sull’attivazione dei varchi elettronici delle ZTL.

“Sorprende – prosegue Damiano Covelli – che si tenti di far passare come una novità o addirittura come un’imposizione ciò che, in realtà, rappresenta semplicemente una migliore organizzazione di un sistema esistente da decenni. Le ZTL delle traverse di Corso Mazzini sono nate contestualmente all’isola pedonale voluta da Giacomo Mancini senior, per garantire il giusto equilibrio tra le esigenze dei commercianti, dei residenti e dei visitatori. Un equilibrio che nel tempo ha dimostrato la propria validità e che, proprio grazie al confronto con le categorie interessate, è stato ulteriormente affinato e migliorato”.

L’assessore Covelli sottolinea che l’attivazione dei nuovi varchi rappresenta il naturale completamento di un percorso amministrativo sostenuto anche da importanti risorse istituzionali.

“L’installazione del nuovo sistema di rilevazione elettronica – dichiara – è stata possibile grazie al corposo finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno. Non stiamo introducendo nuove limitazioni, ma stiamo dotando la città di strumenti moderni per garantire regole certe, trasparenza e controlli efficaci”.

Damiano Covelli punta poi il dito contro quella che definisce una “clamorosa contraddizione politica”.

“Fa sorridere – sostiene- che oggi protestino proprio coloro che, quando sedevano tra i banchi della maggioranza come assessori o consiglieri comunali, approvavano senza alcuna obiezione l’istituzione delle ZTL estese ed ampliate proprio dalla passata Sindacatura. Oggi contestano perfino le ZTL storiche a servizio dell’isola pedonale, dimenticando il ruolo che essi stessi hanno avuto nelle scelte amministrative del passato. È un esercizio di memoria decisamente selettivo e poco serio”.

Quanto alle osservazioni sulle procedure per il rilascio dei pass, l’assessore precisa che “gli aspetti tecnici sono di competenza del Settore 9 Mobilità e Trasporti, che conferma il completamento delle procedure previste. Per i pochi utenti che dovessero riscontrare difficoltà, gli uffici sono pienamente operativi e il personale è a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria, accompagnando ogni cittadino nella definizione della pratica”.

“La differenza tra noi e chi oggi alimenta polemiche – conclude Damiano Covelli – è semplice: noi amministriamo, investiamo risorse, realizziamo opere e miglioriamo i servizi. Altri preferiscono costruire polemiche prive di fondamento, menare il can per l’aia come hanno fatto quando amministrato la città con il ruolo di maggioranza, nella speranza di ottenere qualche titolo di giornale. I cittadini, fortunatamente, sanno distinguere la propaganda dai fatti”.