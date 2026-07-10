“Fipav Cup 2026 – Men Elite”, Reggio si appresta ad ospitare l’Italvolley: presentato il programma dell’evento internazionale

È stata presentata a Palazzo San Giorgio, nel corso di una conferenza stampa, la Fipav Cup 2026 – Men Elite, l’evento internazionale che porterà a Reggio Calabria l’Italvolley campione del mondo in carica insieme alle nazionali di Germania e Cuba. Teatro della manifestazione sarà il PalaCalafiore, che si conferma ancora una volta il punto di riferimento per i grandi eventi sportivi del Sud Italia. A fare gli onori di casa è stato il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, delegato del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, a seguire le ultime fasi operative per la messa a punto dell’impianto. Nel suo intervento, De Biasi ha illustrato gli interventi in corso al PalaCalafiore, finalizzati a rendere la struttura ancora più funzionale e accogliente in vista dell’appuntamento internazionale. «Circa due settimane fa – ha spiegato – insieme al presidente della Fipav Reggio Calabria, Domenico Panuccio, ai funzionari della Federazione italiana pallavolo e ai dirigenti del Comune abbiamo effettuato un sopralluogo per organizzare al meglio l’evento e risolvere alcune criticità, come ad esempio quella relativa all’impianto di climatizzazione. Vogliamo che il PalaCalafiore, il più grande e il più bello da Roma in giù, si presenti nella sua veste migliore e possa essere ammirato da tutto il mondo. Si tratta di un evento internazionale che rappresenta una straordinaria occasione per promuovere, attraverso lo sport, l’immagine di Reggio Calabria. Il sindaco Cannizzaro crede fortemente in questo percorso, perché lo sport è anche un importante volano per l’economia e lo sviluppo del territorio».

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il presidente della Fipav Reggio Calabria, Domenico Panuccio, che ha illustrato il programma del soggiorno in città della Nazionale guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. «Reggio Calabria ospiterà due incontri della Fipav Cup: Italia-Germania, in programma mercoledì 26 agosto alle ore 21, e Germania-Cuba, giovedì 27 agosto alle ore 20. Da tempo speravamo di riportare la Nazionale di pallavolo nella nostra città e, grazie al presidente federale Giuseppe Manfredi e al Consiglio federale, siamo riusciti a centrare questo importante obiettivo». «La Nazionale arriverà a Reggio il 23 agosto – continua Panuccio – e sosterrà allenamenti mattutini e pomeridiani, oltre alle sedute in palestra. Alcune sessioni di lavoro si svolgeranno all’aperto e saranno accessibili al pubblico, offrendo un’opportunità preziosa soprattutto ai tecnici e agli appassionati per osservare da vicino le metodologie di allenamento della squadra campione del mondo. Il 24 agosto è prevista la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico. L’intera delegazione sarà ricevuta nella sala del Museo Archeologico Nazionale, con l’incomparabile scenario dei Bronzi di Riace, un momento che servirà a celebrare i campioni del mondo e, al tempo stesso, a valorizzare l’immagine della città. Inoltre, nello stesso salone sarà esposto per quindici giorni il trofeo conquistato dall’Italia ai Campionati del Mondo. Stiamo lavorando anche per poter ospitare il trofeo della Nazionale femminile, così da offrire ai visitatori un’esperienza ancora più significativa». Infine, Panuccio ha fornito un aggiornamento sulla vendita dei biglietti: «I dati della prevendita sono già molto incoraggianti. A una sola settimana dall’apertura delle vendite, i numeri registrati sono davvero importanti e confermano il grande entusiasmo che c’è attorno a questo evento». Il vicepresidente della Fipav Calabria, Bruno Gurnari, ha invece posto l’accento sul valore sociale ed educativo della pallavolo. «È uno sport per le famiglie. Anche quest’anno abbiamo avuto la possibilità di assistere a grandi incontri a Reggio Calabria e vedere sugli spalti famiglie intere e tanti bambini è stato davvero emozionante. Questa è la vera cultura della pallavolo: stare insieme, condividere una giornata di sport e offrire non soltanto uno spettacolo agonistico, un evento sportivo ma, soprattutto, un’esperienza che va oltre il risultato, capace di trasmettere valori ed educazione».

Il consigliere comunale Fabio Colella, intervenuto in rappresentanza del Coni Calabria, ha sottolineato il valore organizzativo dell’evento e il lavoro svolto dal territorio per conquistare una manifestazione di tale prestigio. «Siamo davvero felici di ospitare un evento internazionale a Reggio Calabria. È vero, la nostra città è meravigliosa, offre scenari unici e può vantare i Bronzi di Riace, accanto ai quali sarà esposto il trofeo. Tutto questo è importante, ma è altrettanto vero che una Federazione sceglie una sede solo quando sa di poter contare su un’organizzazione all’altezza di una Nazionale. Manifestazioni di questo livello non vengono assegnate per caso: dietro c’è un lavoro concreto, fatto di competenza, serietà e credibilità. Per questo desidero ringraziare la Fipav provinciale per l’impegno e la professionalità dimostrati».

Colella ha poi evidenziato l’impatto che la presenza dell’Italvolley potrà avere sull’intero movimento pallavolistico calabrese. «Reggio Calabria sarà protagonista di giornate straordinarie. Ospitare la squadra campione del mondo significa offrire ai reggini un grande evento sportivo e l’occasione di riempire il PalaCalafiore, vivendo lo sport con entusiasmo. Ma significa soprattutto innalzare il livello della pallavolo sul territorio, regalando a società, giovani atleti e appassionati la possibilità di vedere dal vivo i propri idoli. È un’opportunità che emoziona e che, personalmente, mi fa venire i brividi». A concludere la conferenza stampa è stato il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia: «Lo sport è al centro dell’agenda dell’amministrazione guidata dal sindaco Cannizzaro. A Reggio lo sport ha sempre avuto un sapore particolare, perché i cittadini sanno partecipare con entusiasmo ai grandi eventi, così come alle manifestazioni di minore portata. Sono certo che la città saprà rispondere con lo stesso calore anche all’arrivo della Nazionale».