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SCHERMI conquista il centro storico di Catanzaro: omaggio al Masciari e incontro con Francesco Colella

Il festival SCHERMI non si ferma e, sull’onda dell’enorme entusiasmo delle prime due giornate, si prepara a invadere stasera il cuore pulsante di Catanzaro. Per oggi, venerdì 10 luglio, la manifestazione guidata da Mauro Lamanna, insieme a Gianmarco Saurino, ha infatti progettato una serata speciale, interamente dedicata al Centro Storico, con un ricchissimo e imperdibile doppio appuntamento a ingresso libero.

Si partirà ufficialmente alle ore 19:00 con un evento dal profondo valore simbolico ed emotivo: “Al Masciari”, un omaggio straordinario al vecchio e storico teatro cittadino. Proprio nello spazio antistante la struttura, le compagnie teatrali della città si riapproprieranno idealmente di quel luogo, dando vita a una partecipazione attiva che promette di far battere il cuore di tutta la comunità.

Ma la magia della grande notte di SCHERMI continuerà alle ore 21:00, quando i riflettori si sposteranno sul prestigioso ospite d’onore di questa sera: il grandissimo attore Francesco Colella. L’apprezzato interprete incontrerà il pubblico della sua terra per introdurre la visione di un capolavoro assoluto della cinematografia mondiale, “Divorzio all’italiana” del maestro Pietro Germi. Una serata da non perdere, che unisce la memoria storica del teatro locale al cinema immortale.

Il grande lancio verso gli eventi di stasera arriva dopo le fortissime emozioni vissute ieri nel quartiere Gagliano. In una Piazza Fontana straripante di pubblico, si è consumato un secondo appuntamento indimenticabile.

Ad accendere l’atmosfera in apertura è stato l’intenso reading di poesie a cura del collettivo “Teste moleste”, seguito dalla proiezione del cortometraggio del giovane regista Mattia Battaglia, a testimonianza del grande spazio che il festival riserva stabilmente ai talenti emergenti.

Intenso momento con l’amatissimo attore Antonio De Matteo. Il celebre artista, volto di straordinaria espressività, è stato protagonista di un bellissimo dibattito con il pubblico prima della visione del film “Mery per sempre” di Marco Risi. De Matteo si è rivolto direttamente ai tantissimi ragazzi presenti lanciando un messaggio potente e motivazionale:

“Continuate, non ascoltate chi vi dice di cambiare strada, credeteci. È bellissimo che Schermi dia questo spazio ai giovani. Ho avuto anch’io momenti di difficoltà, in cui volevo mollare, ma sono stato cocciuto, caparbio. La gente riconosce quanto lavoro metto in ogni cosa che faccio. Studiate, ragazzi, tanto e bene. E fate tesoro di Schermi, perché è una bella esperienza di vita e di comunità”.

E’ intervenuta la Cooperativa Kyosei, che ha voluto omaggiare l’attore con un gadget speciale e altamente simbolico: una rappresentazione del Ponte Morandi di Catanzaro realizzata interamente da “ragazzi speciali”. Un’occasione preziosa che ha permesso alla cooperativa di anticipare alla città la prossima apertura a Catanzaro di COSE, un nuovo e attesissimo luogo di inclusione, costruzione ed emozione per tutto il territorio.

Presenti per l’evento anche i Boy Scout di Catanzaro 8 e i ragazzi della Comunità Ministeriale di Catanzaro.

Il successo e l’alto valore sociale di SCHERMI sono possibili grazie a una fitta rete istituzionale. Il progetto è realizzato con il prezioso contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Calabria Film Commission, del Comune di Catanzaro e della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.

Da quest’anno, inoltre, ad affiancare il festival c’è la Fondazione Oltre, una realtà che promuove un’educazione fondata su ascolto, presenza e bellezza, affrontando le fragilità e le sfide del mondo giovanile legate all’adolescenza e alla tecnologia attraverso una vasta community che coinvolge già migliaia di studenti e docenti.

L’appuntamento per tutta la cittadinanza è quindi per stasera, a partire dalle ore 19:00, davanti al Teatro Masciari.

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