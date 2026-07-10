Libri e fuochi a Feroleto Antico con la presentazione de “Il Recinto degli Specchi”

La scena culturale calabrese si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento letterario di rilievo. Martedì 30 luglio 2026, alle ore 20.30, in Largo Aiello a Feroleto Antico (CZ), la Pro Loco Feroleto Antico APS presenterà il romanzo Il Recinto degli Specchi di Pasquale Leone, pubblicato da Editore Mannarino. L’opera, la cui prima edizione è già andata sold out, si è rapidamente imposta all’attenzione dei lettori per la sua struttura narrativa raffinata e per la forte componente simbolica che attraversa l’intero testo.

Nel libro, Leone costruisce un immaginario sospeso tra introspezione e visione, affidando a un canarino, figura fragile e insieme rivelatrice. il compito di osservare ciò che si colloca oltre il limite del visibile. Il tema del riflesso, inteso come spazio di metamorfosi e verità, diventa così il fulcro di un percorso che invita il lettore a interrogarsi sul rapporto tra identità, percezione e possibilità.

La presentazione offrirà un momento di confronto diretto con l’autore e il suo paese, in un contesto che da anni valorizza la produzione culturale. L’iniziativa rientra infatti nel programma estivo della Pro Loco Feroleto Antico APS, impegnata nella promozione delle arti e nella tutela della memoria del territorio.

La serata proseguirà con una performance di “fire show” a cura del gruppo del Solstizio d’estate.