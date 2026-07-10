Passaggio delle Consegne al Rotary Club Palmi: a Leda Badolati succede Carlo Oliva

Lunedì 6 luglio 2026, nella splendida cornice dell Grand Hotel Stella Maris, sede del club, si è celebrata la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle consegne”. La Presidente uscente, Leda Badolati, ha passato il testimone al nuovo Presidente, Carlo Oliva, che guiderà il Club per il nuovo anno rotariano.

Nel suo discorso di commiato, Leda Badolati ha fatto il bilancio di un anno straordinario ripercorrendo con emozione le tante attività di service realizzate nell’anno appena concluso. Un percorso intenso che ha visto una partecipazione grande e assidua da parte di tutti i soci, con interventi concreti in tutte le aree di azione del Rotary, tra queste la cultura della vaccinazione, progetti con le scuole e il focus su sicurezza e prevenzione aderendo, tra gli altri, al progetto distrettuale “Punti Rotary per la Dieta Mediterranea nelle Dimore Storiche di Calabria” istituito presso la Tenuta Acton.

Per l’occasione, la Presidente Badolati ha voluto esprimere la sua più profonda gratitudine al direttivo e a tutti i soci, consegnando delle targhe di riconoscimento come segno di apprezzamento per l’instancabile impegno profuso.

SOCI CHE HANNO RICEVUTO TARGHE DI RICONOSCIMENTO

Domenico Surace per aver regalato istantanee di notevole arricchimento culturale;

Vincenzo Barone per il costante lavoro e l’infinita disponibilità ad immortalare i momenti più significativi dell’anno rotariano ’25/’26;

Antonio Spina, Responsabile comunicazione Rotary Club Palmi;

Enrico Paratore, Assistente del Governatore;

Cristina Petea, Presidente Commissione Rotary Foundation;

Sofia Ciappina, Presidente Commissione Progetti di servizio;

Myriam Costa, Presidente Azione Interna e Responsabile Progetto Sviluppo e Turismo;

Mariagrazia Arceri, Segreteria Rotary Club Palmi;

Tiziana Costantino, co-prefetto e Responsabile Progetto “Cuori consapevoli”;

Ferdinando Perelli, facilitatore Rotary Club Palmi e Presidente sottocommissione Distrettuale “Prevenire Informando”;

Giuseppe Zampogna, responsabile commissione Eventi Culturali;

Marco Ascioti, Responsabile Progetto Prevenzione Cardiovascolare.

Inoltre, il Direttivo in toto, composto da Diego Ricciardi, Giuseppe Zampogna, Salvatore Silvestri, Gianfranco Lucente, Antonio Macrì, Carlo Oliva, Leonardo Iamundo, Myriam Costa, Francesca Arena, Tiziana Costantino, Claudia Gargano, Cristina Petea, Maria Concetta D’Agostino, Mariagrazia Arceri e Ferdinando Perelli è stato omaggiato di una pergamena per evidenziare la collaborazione leale, il senso di responsabilità e lo spirito di servizio che hanno consentito di raggiungere i tanti obiettivi prefissati.

Nel corso della serata è stata conferita la Paul Harris Fellow alla socia Stella Morabito dal PDG Maria Pia Porcino per il costante impegno dimostrato come componente della segreteria distrettuale durante il suo governatorato.

Il ringraziamento speciale del Governatore al nuovo Presidente Carlo Oliva, lodato per l’eccellente servizio reso con la squadra distrettuale nel ruolo di Segretario eventi Distrettuale per l’anno sociale appena concluso.

L’importanza del momento è stata suggellata dalla presenza di illustri autorità rotariane: il Governatore del Distretto 2102, Dino De Marco con Maria Teresa; i Past District Governors (PDG) Alfredo Focà, Luciano Lucania, Franco Petrolo e Maria Pia Porcino; il Governatore Eletto (DGE) Enzo De Filippo ed il Governatore Nominato (DGN) Salvatore Perri; gli Assistenti del Governatore Enrico Paratore per l’anno 25/26 e Rocco Mazzù per il nuovo anno sociale; per il Rotaract il presidente Fabian Ricciardi ed il past president Giuseppe Luci e per l’Interact il presidente Aurelio Bulzomì ed il tesoriere distrettuale Piero Gorgone.

Un caloroso ringraziamento va anche ai Presidenti dei Rotary Club di Reggio Calabria, Locri, Tropea, Vibo Valentia, Corigliano Rossano Sybaris, Lamezia Terme, Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Reggio Calabria Nord, Hipponion Vibo Valentia, Reggio Calabria Est, Melito Porto Salvo Area Grecanica Capo Sud, Polistena, Gioia Tauro, e ai tantissimi amici rotariani del Distretto 2102 presenti. Assai gradita la presenza dell’assessore Carmelo Ciappina in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Palmi, dei presidenti della Lega Navale sezione di Palmi e dei Club Services cittadini: Inner Wheel, Soroptimis, Lions, Fidapa e Kiwanis.

Al nuovo Presidente Carlo Oliva e a tutta la sua squadra i migliori auguri di buon lavoro, pronti a camminare insieme per raggiungere il nuovo importante obiettivo: “Creiamo un impatto duraturo!”.

Di seguito, componenti direttivo A/R 2026/2027

Carlo Oliva Presidente, Leda Badolati past president, Diego Ricciardi vice presidente, Eleonora Fonte segretario, Katia Trentinella segretario esecutivo, Leonardo Iamundo prefetto, Maria Concetta D’Agostino tesoriere, Domenico Lopresti, Santina Tramontana, Valeria Capua e Raffaele Rodà consiglieri