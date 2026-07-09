Catanzaro, EstArte Oltre il confine: nella pineta di Giovino tra elettronica ed esperienze sonore condivise

Prosegue con un doppio appuntamento la rassegna musicale “Oltre il confine”, inserita nella programmazione di EstArte, promossa dal Comune di Catanzaro con il Conservatorio “Saverio Arlia”. La suggestiva location della pineta di Giovino ospiterà domani venerdì 10 luglio, alle ore 19, il Circle Singing, una pratica vocale collettiva basata sull’improvvisazione guidata, accessibile anche a persone prive di formazione musicale. A cura della cantante e compositrice Chiara Piccione – la cui ricerca unisce voce, elettronica e poesia – un momento aperto a tutti: disposti idealmente o fisicamente in cerchio, i partecipanti verranno coinvolti attraverso la ripetizione di suoni, sillabe o brevi frasi vocali proposte da un facilitatore. L’attenzione sarà posta sull’ascolto reciproco, sul coinvolgimento attivo e sulla costruzione progressiva di un’esperienza sonora condivisa.

Sabato 11 luglio, alle ore 22, sempre nella pineta di Giovino, Chiara Piccione – Voce e Synth – e ​Angelica Simeoni – Violoncello – presenteranno ISBLÅ, un progetto che unisce sonorità elettroniche e classiche in un dialogo senza tempo. Il nome Isblå – dal norvegese “Il blu del ghiaccio” – evoca la natura ibrida e l’estetica minimale del progetto. La musica, composta da Chiara Piccione, sfrutta la sua componente acustica innestandola all’interno di quella elettronica, creando un flusso sonoro che genera uno spazio emotivo sospeso. Un’idea creativa nata dall’esigenza di esplorare nuove forme prive di vincoli stilistici, con una costante ricerca timbrica e un approccio strutturale di tipo narrativo.