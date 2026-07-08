Un’estate di fede e condivisione: si è concluso il gemellaggio tra gli oratori di Bareggio e Accaria di Serrastretta

I giovani dell’Oratorio “San Filippo Neri” della Parrocchia S. Maria Immacolata di Accaria di Serrastretta sono rientrati a casa carichi di entusiasmo, portando nel cuore il calore dell’accoglienza e un legame profondo nato nel segno del Vangelo.

Si è conclusa nei giorni scorsi un’esperienza straordinaria che lascerà un segno indelebile nella memoria dei partecipanti. Il gemellaggio estivo tra l’oratorio di Bareggio della Diocesi di Milano e i rappresentanti della Diocesi di Lamezia Terme si è rivelato molto più di una semplice trasferta: è stato un vero e proprio viaggio alle radici dell’incontro e della condivisione.

Un’amicizia nata nel segno di Gesù – I ragazzi sono tornati a casa letteralmente entusiasti. In pochi giorni hanno sperimentato in prima persona il valore dell’accoglienza più autentica e la ricchezza dello scambio di idee. L’aspetto più straordinario dell’iniziativa è stata la rapidità e la profondità con cui sono nati i nuovi legami: un’amicizia bella, pulita e immediata, fondata sull’amicizia di Gesù, che si fa uomo e che si impara a riconoscere e ad amare nel volto dell’altro.

L’invito a non seguire schemi: la bussola del Vangelo – Un momento centrale di questa esperienza è stato il forte mandato educativo e spirituale ricevuto. I giovani hanno accolto con immenso entusiasmo l’invito di don Riccardo Bombelli, vicario della comunità pastorale Maria Madre della Chiesa, che li ha esortati a non farsi imprigionare da schemi rigidi o da modelli predefiniti e artificiali imposti dalla società.

Al contrario, il sacerdote ha invitato i ragazzi a lasciarsi ispirare unicamente dalla “scatola del Vangelo”, consegnata loro anche come dono concreto. Il Vangelo diventa così l’unico strumento di guida, la bussola fondamentale per orientare tutte le attività, le scelte e le sfide del quotidiano.

Il ringraziamento a don Francesco Benvenuto – Il successo di questa iniziativa e il cammino che questi ragazzi stanno compiendo sono guidati da una presenza salda e appassionata. Un ringraziamento speciale va alla guida spirituale della comunità, don Francesco Benvenuto.

Da sempre attento e sensibile alla presenza dei giovani in parrocchia, don Francesco si spende quotidianamente per la loro crescita spirituale, offrendo un ambiente sano, protetto e stimolante. Il suo impegno costante è quello di orientare i ragazzi verso la “vita vera” — l’unica che salva — insegnando loro a guardare il mondo con gli occhi della fede e della speranza.

Gli insegnamenti sul campo: al via l’oratorio estivo a Cardolo

Le parole e i valori appresi durante il gemellaggio non sono rimasti teoria, ma si sono tradotti immediatamente in azione. Proprio in questi giorni, infatti, i giovani tornati dall’esperienza stanno già mettendo concretamente in pratica gli insegnamenti ricevuti. L’occasione è l’avvio delle attività dell’oratorio estivo, iniziato il 29 giugno e in programma fino all’11 luglio presso il Santuario San Giovanni Paolo II di Cardolo, frazione di Feroleto Antico. Qui, i ragazzi sono impegnati in prima linea nell’animazione e nella testimonianza, portando tra i loro coetanei quello stesso spirito di condivisione e quella “bussola del Vangelo” che ha guidato lo scambio culturale.

Il gemellaggio si chiude, ma le relazioni nate tra Bareggio e Lamezia Terme sono destinate a durare nel tempo, testimoniando che la distanza geografica si annulla quando si cammina nella stessa direzione.