Prefettura di Vibo Valentia: prima riunione dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Si è tenuta in data odierna presso la Prefettura di Vibo Valentia la prima riunione dell’Osservatorio

provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, istituito in attuazione del Protocollo d’intesa

sottoscritto il 30 aprile scorso. Il Protocollo, siglato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro,

dall’INPS, dall’INAIL, dall’ASP, dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, mira a

rafforzare le attività di prevenzione e contrasto degli infortuni e delle irregolarità nei luoghi di

lavoro, promuovendo una più diffusa cultura della sicurezza e della legalità.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali firmatarie del

Protocollo, dando avvio a un percorso stabile di collaborazione e confronto finalizzato a consolidare

la rete territoriale impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nel corso della riunione è stata condivisa la volontà di programmare specifiche giornate di

formazione e informazione rivolte a lavoratori, imprese, studenti e operatori del settore, con

l’obiettivo di diffondere una sempre più radicata cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le

iniziative formative saranno promosse in collaborazione con gli enti competenti e le parti sociali e

costituiranno uno degli strumenti principali attraverso cui l’Osservatorio intende sensibilizzare il

territorio sull’importanza della prevenzione, della legalità e della tutela della salute dei lavoratori.

I partecipanti hanno inoltre sottolineato l’importanza di una costante attività di segnalazione delle

criticità presenti sul territorio, quale strumento utile a far emergere situazioni di rischio o

irregolarità, nonché la necessità di potenziare gli strumenti informativi e divulgativi per accrescere

la consapevolezza di lavoratori e imprese sui temi della sicurezza.

Nella seconda parte dell’incontro, con le Forze di polizia, i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato Territoriale

del Lavoro, l’ASP e gli altri enti competenti, è stata condivisa la programmazione delle attività di

vigilanza e controllo da svolgere sul territorio nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai settori

interessati dall’incremento delle attività stagionali nel periodo estivo e al contrasto del lavoro

sommerso, al fine di prevenire situazioni di rischio, garantire il rispetto della normativa vigente e

assicurare adeguati livelli di tutela per i lavoratori.

L’Osservatorio si conferma, pertanto, quale sede permanente di confronto e coordinamento tra

istituzioni e parti sociali, con l’obiettivo di promuovere una sempre più efficace rete di prevenzione

e di diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.