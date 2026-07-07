3^ Congresso Territoriale SICET Cosenza: eletto il nuovo gruppo dirigente. Gerardo Calabria eletto all’unanimità alla guida del sindacato degli inquilini della CISL di Cosenza

Si è svolto questa mattina, presso la sede della CISL di Cosenza, il 3^ Congresso Territoriale del SICET Cosenza, alla presenza del Segretario Generale nazionale del SICET, Fabrizio Esposito, momento di confronto e partecipazione che ha segnato l’avvio di una nuova fase per l’organizzazione sindacale impegnata nella tutela del diritto all’abitare.

Al termine dei lavori congressuali è stato eletto il nuovo gruppo dirigente del SICET Cosenza. Alla guida dell’organizzazione è stato eletto Gerardo Calabria. Entrano a far parte della Segreteria Valentina Lanzillotta e Rosalbina Gencarelli, mentre Ida Rago è stata eletta Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità.

Nel corso del Congresso è stata ribadita la centralità del ruolo del SICET quale punto di riferimento per gli inquilini e per tutte le famiglie che vivono difficoltà legate all’accesso e al mantenimento della casa. In un contesto caratterizzato dall’aumento del costo degli affitti, dalla riduzione del potere d’acquisto e dalle criticità dell’edilizia residenziale pubblica, il sindacato continuerà a rafforzare la propria presenza sul territorio, sviluppando servizi di assistenza, consulenza e tutela, promuovendo la contrattazione territoriale e avanzando proposte per politiche abitative più efficaci ed eque.

Tra le priorità indicate per il prossimo mandato figurano il potenziamento della rete dei servizi agli iscritti, la promozione dei contratti a canone concordato, il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il sostegno alle famiglie in difficoltà e il rafforzamento del confronto con istituzioni, enti locali e parti sociali, nella convinzione che il diritto alla casa rappresenti un elemento fondamentale di inclusione, dignità e coesione sociale.

A portare il saluto della CISL Cosenza è stato il Segretario Generale Michele Sapia, che ha presieduto i lavori congressuali.

«Una bella giornata di partecipazione e di impegno quella vissuta oggi a Cosenza, dove prende il via una nuova fase dell’esperienza sindacale del SICET sul territorio. Auguri di buon lavoro all’amico Gerardo Calabria, eletto alla guida del SICET provinciale, e alla sua squadra.

Il SICET non è soltanto il sindacato degli inquilini: è un soggetto sociale che tutela i diritti, assiste i cittadini, promuove la contrattazione territoriale e propone politiche abitative capaci di rispondere ai bisogni delle persone.

Oggi parlare di casa significa parlare di lavoro, di famiglia e di dignità della persona. Per questo sono convinto che, insieme agli amici e alle amiche del SICET di Cosenza, saremo impegnati a seminare idee, proposte e iniziative per sostenere con forza il diritto all’abitare».

Con il rinnovo degli organismi dirigenti, il SICET Cosenza rilancia così il proprio impegno a tutela degli inquilini e delle famiglie del territorio, confermando la volontà di essere un interlocutore autorevole nella definizione di politiche abitative capaci di rispondere alle nuove esigenze sociali e di garantire il diritto alla casa come diritto fondamentale della persona.