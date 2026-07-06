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A Vaccarizzo Albanese al via “E…state Insieme”: il campo estivo che unisce gioco, inclusione e comunità

L’estate può diventare, soprattutto per i più piccoli, una bellissima occasione per crescere insieme, fare nuove amicizie, riscoprire il valore del gioco e vivere il paese come una grande aula a cielo aperto. È con questo spirito che prende il via E…state Insieme, il campo estivo promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS e il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni.

 

POMILLO: IL PAESE TORNA AD ESSERE IL LUOGO DELL’ESTATE DEI RAGAZZI

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo annunciando l’avvio delle attività studiate e pensate per i più piccoli. Un progetto che per tutto il mese di luglio trasformerà piazze, spazi pubblici e luoghi simbolo del Salotto Diffuso in un grande laboratorio di comunità, dedicato al gioco, alla socializzazione e all’inclusione.

 

UN PROGETTO EDUCATIVO CHE UNISCE GIOCO, INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi del territorio uno spazio educativo, ricreativo e inclusivo durante il periodo estivo, favorendo socializzazione, creatività e crescita personale attraverso attività ludico-ricreative strutturate. Le attività saranno seguite dagli operatori e dalle volontarie del Servizio Civile e si svolgeranno in un ambiente sicuro e stimolante, nel quale il gioco diventa strumento di apprendimento, cooperazione e sviluppo delle capacità relazionali.

 

IL SALOTTO DIFFUSO DIVENTA UN GRANDE CAMPO ESTIVO A CIELO APERTO

L’iniziativa si svolgerà ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19, attraversando simbolicamente il paese e animando alcuni dei luoghi più rappresentativi del Salotto Diffuso: dal Centro di Aggregazione Milanese Renzo a Piazza Skanderbeg, dall’area picnic all’Anfiteatro Eco d’Acque, da Piazza Garibaldi fino a Piazza Pasquale Scura, con un appuntamento finale previsto presso l’Agriturismo Gli Archi. Una scelta non casuale che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di rendere ogni spazio pubblico un luogo vissuto, partecipato e condiviso.

 

GIOCHI, LABORATORI E RECUPERO DELLE TRADIZIONI

Il programma prevede giochi di gruppo, staffette, cacce al tesoro, percorsi a ostacoli, laboratori creativi, attività ludico-espressive, karaoke, balli di gruppo e il recupero dei giochi tradizionali come la campana, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e la palla prigioniera. L’obiettivo è promuovere la socializzazione, il rispetto reciproco, la cooperazione e l’autonomia, creando un clima positivo e aggregante capace di coinvolgere tutti i partecipanti.

 

IL GIOCO COME LINGUAGGIO UNIVERSALE DELL’INCLUSIONE

Il campo estivo vedrà la partecipazione non solo dei bambini e dei ragazzi del territorio, ma anche dei beneficiari del Progetto SAI, confermando la vocazione di Vakarici, il borgo in cui vivono più bambini stranieri che autoctoni, ad essere una comunità aperta, accogliente e capace di fare dell’incontro tra storie e culture differenti una straordinaria occasione di crescita collettiva

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