Lattughelle, raid vandalico contro la stazione di sollevamento appena ripristinata: la condanna del sindaco Iacobini

Un gesto di chiara matrice dolosa che colpisce un’infrastruttura essenziale per il territorio e per il comparto agricolo, arrecando un grave danno agli agricoltori e all’intera comunità.

L’Amministrazione comunale esprime piena solidarietà al Consorzio di Bonifica della Calabria e alle maestranze già al lavoro per ripristinare il servizio, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto.

«È di questo che ha bisogno la nostra terra, di odio e distruzione? Uno sfregio gravissimo – dichiara il sindaco Gianpaolo Iacobini – consumato ai danni di una comunità che ancora porta sulla propria pelle le cicatrici dell’alluvione dello scorso febbraio. Condanno con assoluta fermezza questo vile gesto ed esprimo la mia piena solidarietà al Consorzio di Bonifica della Calabria e alle sue maestranze, già al lavoro per ripristinare la normalità e garantire servizi essenziali. Colpire un impianto strategico significa colpire il lavoro dei nostri agricoltori, mettere in difficoltà un intero territorio e ostacolare il percorso di ripresa che, con sacrificio e determinazione, stiamo portando avanti. Sono certo che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto e assicureranno i responsabili alla giustizia. Cassano non si lascia intimidire da chi semina distruzione: continueremo a lavorare, insieme a tutte le istituzioni, per difendere il nostro territorio e sostenere chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra comunità».