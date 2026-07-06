Circoscrizioni giudiziarie, alla Camera il ciclo di audizioni: attesa per gli interventi dei vertici della magistratura calabrese

Prosegue alla Camera dei deputati l’iter parlamentare dei progetti di legge dedicati alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Domani la Commissione Giustizia ascolterà una serie di rappresentanti delle istituzioni giudiziarie e delle professioni forensi, chiamati a fornire il proprio contributo nell’ambito dell’esame del provvedimento.

La seduta prenderà il via alle 10 con l’audizione della presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Concettina Epifanio. A seguire interverranno Alessandro Liprino, consigliere della Sezione civile della Corte d’Appello di Reggio Calabria, e Rosario Maria Infantino, presidente dell’Unione regionale degli Ordini forensi della Calabria.

Nel corso della mattinata saranno inoltre ascoltati la presidente della Corte d’Appello di Torino, Alessandra Bassi, il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il vicepresidente dell’Associazione avvocati albesi e braidesi, Roberto Ponzio.

Chiuderà il programma di audizioni il confronto con il sottosegretario ai Controlli, patrimonio e digitalizzazione della Regione Lombardia, Ruggero Invernizzi, insieme al sindaco di Vigevano, Paolo Previde Massara, e a Giuseppe Antonio Madeo, già presidente dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Vigevano.

Come si legge nel calendario dei lavori della Commissione, le audizioni si svolgeranno «nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti “Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie”».

L’attività della Commissione proseguirà mercoledì 8 con un nuovo ciclo di audizioni dedicato allo schema di decreto legislativo che recepisce integralmente il regolamento europeo 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali.

Per questo secondo appuntamento sono previsti gli interventi di Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere giuridico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e di Silvia Signorato, docente di Diritto processuale penale all’Università degli Studi di Padova.

Tutte le audizioni saranno trasmesse in diretta sulla webtv della Camera dei deputati.