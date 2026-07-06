Parte il progetto ALBERINCANTI sul territorio catanzarese: presentazione al Comune di Catanzaro

Gli alberi come maestri di vita, la cultura come strumento per riscoprire il rapporto tra uomo e natura. È da questa visione che nasce MadreTerra–InterCOOLtuRa. ALBERINCANTI, il nuovo progetto culturale che trasforma la Calabria in un laboratorio di idee, arte, formazione e sostenibilità. Un percorso che coinvolge scuole, istituzioni, artisti, studiosi e professionisti per costruire una nuova narrazione del territorio, partendo dal suo patrimonio più prezioso: l’ambiente.

Il progetto – promosso dal P.I.C. CASSIODORO in partnership con l’Associazione Kalabria 2001 e Beroe Editore, finanziato a valere sull’Avviso “Attività Culturali – Annualità 2025” con risorse POC 2014/2020 – Az. 6.8.3. – intende promuovere una nuova consapevolezza del patrimonio naturale calabrese, mettendo al centro il valore delle foreste, del paesaggio e della sostenibilità, attraverso un percorso multidisciplinare che unisce arti performative, artigianato, fotografia, psicologia, scienze naturali, design e formazione.

A presentare il ricco calendario di eventi che si susseguiranno sino al mese di novembre, tra spettacoli teatrali, laboratori, seminari, percorsi didattici ed esperienze artistiche rivolte soprattutto alle nuove generazioni, durante una conferenza stampa che si terrà mercoledì 8 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, saranno: il presidente del P.I.C. CASSIODORO, Fortunato Cozzupoli, il direttore artistico del festival Angelica Artemisia Pedatella e l’assessore alla cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi.

Presenzieranno anche rappresentanti degli enti e degli istituti scolastici catanzaresi coinvolti nel progetto: il dott. Massimo Martelli, direttore della Comunità ministeriale con annesso Centro diurno polifunzionale di Catanzaro, la prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava, dirigente del Convitto Nazionale “Pasquale Galluppi” di Catanzaro, la prof.ssa Maria Rosaria Maiorano, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Guzzo” di Tiriolo, e la prof.ssa Maria Brutto, dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Bianco-C. Alvaro” di Sersale.