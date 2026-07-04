UGDCEC di Cosenza: l’Assemblea dei Soci del 3 luglio traccia il bilancio annuale

Si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo l’Assemblea dei Soci dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza (UGDCEC). L’appuntamento, tenutosi venerdì 3 luglio, ha chiamato a raccolta i professionisti del territorio non solo per adempiere agli obblighi statutari, ma soprattutto per fare il punto della situazione su un anno intenso, stimolante e ricco di traguardi straordinari. L’evento ha rappresentato il momento ideale per ripercorrere le tappe fondamentali delle attività svolte nell’anno 2025 e per tracciare le linee guida delle sfide future che attendono la categoria.

A moderare i lavori è stato il Segretario dell’Unione, il dott. Giulio Curcio Terremoto, che ha guidato l’Assemblea attraverso i diversi punti all’ordine del giorno. Ad aprire ufficialmente l’incontro è stato il Presidente Giuseppe Orsino. Numerosi gli ospiti istituzionali che hanno portato il proprio saluto: il Presidente dell’ODCEC di Cosenza il dott. Eustachio Ventura, il delegato nazionale della giunta UNGDCEC il dott. Alfredo Iannitelli, il Coordinatore Regione Calabria il dott. Pietro De Pasquale e il dott. Andrea Manna, past president dell’Ordine cosentino e fresco di e riconferma nella Fondazione Nazionale Commercialisti.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente Giuseppe Orsino, che non ha nascosto il proprio entusiasmo e la profonda soddisfazione per i risultati conseguiti dall’Unione in questo anno. Al centro del suo intervento c’è stato un focus dettagliato sui numeri, specchio fedele della vitalità dell’associazione.

“I numeri di questo anno parlano chiaro e certificano la bontà del lavoro svolto da tutto il direttivo e la fiducia che i colleghi ripongono in noi”, ha dichiarato con orgoglio il Presidente Orsino durante la sua relazione. “Registrare una base associativa numerosa e partecipativa è il segno tangibile che l’Unione viene percepita come un punto di riferimento solido, un luogo di confronto reale e uno strumento di crescita professionale imprescindibile per i giovani commercialisti del nostro territorio.”

La compagine sociale non è un dato puramente statistico, ma rappresenta la linfa vitale di un’associazione di categoria che fa della partecipazione attiva il suo pilastro fondante. Più associati hanno significato, nel corso dell’anno, più idee, più capillarità e, di conseguenza, una maggiore forza di rappresentanza nei tavoli istituzionali. E ciò si è concretizzato con il riconoscimento a livello nazionale durante il Congresso Nazionale di Napoli, ricevendo il premio come Unione più partecipativa. Essere riconosciuti a livello nazionale come l’Unione capace di esprimere il maggior tasso di coinvolgimento e coesione è stata la prova tangibile che la strada intrapresa funziona ed è doveroso custodirne il percorso.

Ampio spazio è stato dedicato all’approvazione del Rendiconto Consuntivo dell’esercizio 2025. Ad illustrarlo, con la relazione del Consiglio Direttivo, è stato il Tesoriere dott. Francesco Lecce, mentre la relazione del Collegio dei Probiviri è stata affidata al suo Presidente, il dott. Ugo Cannizzaro. Al termine dell’esposizione, il Rendiconto è stato approvato dall’Assemblea.

L’ordine del giorno dei lavori ha permesso di riavvolgere il nastro di un anno intenso. Tra le attività riprese e analizzate con i soci hanno trovato ampio spazio:

Formazione professionale di alta qualità: L’organizzazione di webinar, seminari e corsi specialistici che sono stati capaci di intercettare le reali necessità dei giovani professionisti di fronte alle continue riforme fiscali e societarie.

Commissioni di studio attive: Il lavoro silenzioso ma prezioso del gruppo di approfondimento, che nel corso dei mesi ha prodotto documenti interpretativi e di grande utilità per la pratica quotidiana negli studi.

Iniziative di networking e aggregazione: Gli eventi ludici e culturali svolti, organizzati anche in collaborazione con le associazioni del territorio, hanno permesso di fare rete, creando sinergie professionali e solide amicizie.

Tutela sindacale dei giovani colleghi: Le azioni concrete intraprese per agevolare l’avviamento alla professione dei praticanti e dei neo-abilitati, facilitando il ricambio generazionale.

L’Assemblea dei Soci non si è però limitata alla rendicontazione del passato. Il Presidente Giuseppe Orsino e il Consiglio Direttivo hanno sfruttato questa importante vetrina per lanciare la programmazione dei prossimi mesi. La figura professionale evolve rapidamente e i giovani commercialisti ed esperti contabili sono chiamati a governare il cambiamento, focalizzandosi su digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuove competenze in ambito ESG e sostenibilità.

La grande partecipazione e il clima di forte coesione registrati venerdì 3 luglio hanno confermato che l’Unione di Cosenza è più viva e unita che mai, pronta ad affrontare le sfide del futuro a tutela della professione e dei giovani colleghi.