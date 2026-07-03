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11° Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova: presentato il manifesto ufficiale dell’edizione 2026

Taurianova si prepara ad accogliere l’11° “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova”, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, appuntamento che richiama artisti madonnari da tutta Italia e dall’estero, trasformando le strade della città in una grande tela e in un abbraccio tra arte e fede.
È stato presentato anche il manifesto ufficiale dell’edizione 2026, che, come da tradizione, riproduce un’opera realizzata durante la passata edizione del Concorso. Quest’anno la scelta è ricaduta sul lavoro dell’artista messicana Alba Rosa Amezcua Contreras che raffigura una madonnara mentre realizza un’immagine della Madonna, osservata dallo stupore dei bambini, con una colomba a simboleggiare il desiderio universale della pace e la speranza.
Il tema scelto per questa edizione è «Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto», un invito rivolto agli artisti a raccontare il presente attraverso uno sguardo capace di riconoscere il sacro nella quotidianità, la dignità nel dolore e la speranza nelle relazioni umane.
Gli artisti saranno chiamati a farsi testimoni di una spiritualità incarnata, capace di attraversare la realtà senza sottrarsi alle sue contraddizioni. Un’arte che sappia interrogare il presente e restituire uno sguardo umano, profondo, capace di riconoscere il sacro nella vita di ogni giorno.
Il Concorso, ideato e organizzato dall’Associazione Amici del Palco, continua a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale dell’arte madonnara grazie a una rete sempre più ampia di collaborazioni e scambi culturali.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 figura il patrocinio della Città di Curtatone e il rafforzamento della collaborazione con lo storico Concorso dei Madonnari delle Grazie, il più antico concorso madonnaro d’Italia. Un’intesa che rappresenta un importante riconoscimento per la manifestazione taurianovese e consolida il legame con una delle realtà che hanno contribuito a scrivere la storia dell’arte madonnara.
«Ogni collaborazione nasce da un rapporto costruito nel tempo. Il patrocinio della Città di Curtatone è motivo di grande orgoglio perché unisce idealmente due manifestazioni accomunate dalla volontà di custodire e rinnovare la tradizione madonnara. Continueremo a investire su relazioni che fanno crescere il Concorso e tutto il movimento artistico», dichiara il presidente dell’Associazione Amici del Palco, Giacomo Carioti.
In questa ottica, il Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, riconosciuto dalla Legge Regionale n. 27 del 4 agosto 2022 come manifestazione di rilievo regionale, continua a sviluppare una rete di collaborazioni con anche altri importanti manifestazioni italiane e internazionali, tra cui Nocera, Nicosia e il festival “Bella Via” di Monterrey, in Messico, oltre al costante dialogo con scuole e artisti impegnati nella valorizzazione e nella trasmissione della tradizione madonnara.
Tutti gli aggiornamenti del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova sul sito ufficiale del Concorso http://www.madonnaritaurianova.it/ e le relative pagine social.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, della Città di Curtatone, del Museo dei Madonnari di Curtatone, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del Polo Museale di Soriano Calabro, del MuDOp, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, di Calabria Straordinaria.

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