Il 18 agosto a Bonifati la presentazione di “Appunti di Disincanto” di Rosario Branda

Martedì 18 agosto alle 21.15 in Piazza Domenico Ferrante, nel centro storico di Bonifati, verrà presentato il libro “Appunti di Disincanto” di Rosario Branda, edito da Rubbettino. L’iniziativa è curata dall’Associazione Casa Mia e dal Centro Culturale Donna Teresina Barbieri. Insieme all’autore interverrà il professore Giuseppe Cristofaro, presidente della Fondazione Vincenzo Padula.

“Ho un legame particolare con Bonifati – anticipa Rosario Branda- e ci torno sempre con grandissimo piacere. È il paese di origine della famiglia di mio padre, è uno dei luoghi che custodisco nella mia memoria come prezioso scrigno di ricordi. Ringrazio gli organizzatori per aver inserito la presentazione del libro nell’ambito del programma culturale che anima il borgo in queste settimane, giorni in cui tanti bonifatesi fanno ritorno per ritrovare le proprie radici”. L’opera poetica di Branda raccoglie frammenti di vita, emozioni e riflessioni, tracce interiori, momenti di consapevolezza. “Il tempo è il filo conduttore del libro. Mi interessa come il passato continua ad abitare il presente attraverso i ricordi, le assenze, gli incontri, gli errori e le occasioni perdute. La poesia, in questo tempo veloce, ci invita a rallentare, a guardarci dentro in maniera meno frettolosa e distratta, a preparsrsi al futuro con disincanto”.