A Sant’Ilario “Salute e benessere” 2026: grande partecipazione per l’incontro con il professore Zagari

Grande partecipazione alla Marina di Sant’Ilario dello Ionio, per “Salute e benessere” 2026, appuntamento scientifico-divulgativo promosso dall’amministrazione comunale e curato dal professore Rocco Maurizio Zagari.

Dopo il successo registrato lo scorso anno con l’approfondimento su uso e abuso dei gastroprotettori, il professor Zagari, direttore dell’Unità operativa “Patologia organica esofago-gastrica” dell’IRCCS – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università “Alma Mater” di Bologna, ha affrontato un altro tema importante e complesso “Il mal di stomaco: miti e realtà”. Zagari ha accompagnato il numeroso pubblico alla scoperta delle principali problematiche legate alla salute dello stomaco, sfatando falsi miti e convinzioni errate e affrontando con chiarezza e rigore temi di grande interesse per la salute: dai sintomi da non sottovalutare ai comportamenti che favoriscono il benessere dell’apparato digerente, a partire dall’alimentazione.

L’incontro ha confermato il grande interesse per i temi della salute e della prevenzione da parte della comunità che, grazie alle doti di comunicatore del professore Zagari, ha avuto accesso a contenuti scientifici complessi, resi comprensibili attraverso una relazione puntuale e chiara.

«Il mal di stomaco è una delle condizioni in cui il sapere medico e quello popolare si incontrano e spesso si sovrappongono. Il primo compito del medico è capire cosa il paziente intenda realmente per “mal di stomaco”, perché non sempre il disturbo proviene dallo stomaco. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione benigna, sulla quale incidono anche stili di vita e fattori come stress e ansia. Per questo, insieme alle cure appropriate, è fondamentale promuovere uno stile di vita sano, evitando fumo e pasti troppo abbondanti e ricchi di grassi, praticando attività fisica e mantenendo un peso adeguato» ha detto il professore Zagari, sintetizzando il suo ampio e dettagliato intervento.

«Desideriamo ringraziare di vero cuore il professore Zagari per aver accolto nuovamente il nostro invito e per aver regalato al comprensorio una serata di grande valore. La grande partecipazione e l’interesse dimostrato dai cittadini confermano quanto sia importante creare occasioni di confronto e di informazione sulla salute e sulla prevenzione. Il professor Zagari, con la sua autorevolezza, la sua disponibilità e il suo amore per il territorio, rappresenta un prezioso punto di riferimento. A lui va la nostra gratitudine per aver messo, ancora una volta, la sua esperienza e la sua umanità al servizio della comunità. Un sentito grazie anche ai tanti medici e ai rappresentanti istituzionali presenti, in particolare al sindaco Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino e presidente di AssoComuni Locride» ha concluso il sindaco, Pasquale Brizzi.