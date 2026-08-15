Scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un’imbarcazione: un morto

Si chiamava Domenico Campana, aveva 25 anni ed era originario di Mirto Crosia, nel Cosentino, il giovane che ha perso la vita nel grave incidente nautico avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel porto di Vibo Marina.

La tragedia si è verificata quando l’imbarcazione sulla quale viaggiava il 25enne è entrata in collisione, per ragioni ancora da chiarire, con un gommone. L’impatto si è rivelato fatale per Campana, che avrebbe riportato una profonda ferita al fianco e un trauma alla testa.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarlo. Il giovane è stato successivamente caricato su un’ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale di Vibo Valentia. Ogni tentativo di salvargli la vita, però, si è rivelato inutile: è arrivato al pronto soccorso ormai privo di vita.

Nel corso dell’incidente è rimasta coinvolta anche una giovane, identificata con le iniziali F.M. La ragazza è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Catanzaro. Ha riportato lesioni al bacino, al gomito e alla testa. Le sue condizioni sono tenute sotto osservazione dai sanitari, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia della morte di Domenico Campana ha provocato profondo cordoglio a Mirto Crosia. Numerosi i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia Campana-Salvati, colpita improvvisamente dalla tragedia.

In segno di lutto, l’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di cancellare l’evento musicale programmato per questa sera, 15 agosto, sul Lungomare Centofontane.

Sul luogo della collisione sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto. Saranno le verifiche avviate dalle autorità marittime a chiarire la sequenza dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento restano ancora da accertare le cause che hanno determinato lo scontro tra il gommone e l’imbarcazione da diporto.